Realizan operativo en el CERESO Número 1 de Durango

Autoridades de seguridad catearon el CERESO Número 1 en Durango Capital, como parte de las revisiones que se llevan a cabo de manera cotidiana en los penales de la entidad.

Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública, informó que en el despliegue participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policías Estatal, Investigadora de Delitos, peritos de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Durante el operativo personal de la Defensa y Guardia Nacional apoyaron el resguardo y vigilancia al exterior de dicho Centro de Reinserción Social, mientras que elementos de la Policía Estatal, Policía Investigadora del Delito y peritos realizaron las revisiones correspondientes.

“No hay nada de qué alarmarse, es parte de las revisiones cotidianas que se llevan a cabo, no se pretende ningún movimiento de personas privadas de su libertad, ni ninguna otra situación al interior del CERESO que pudiera alterar el orden y sobre todo la seguridad de la población de dicho centro”, destacó Galván Villarreal.

Se aseguraron algunas extensiones eléctricas, cuerdas, algunos objetos que se usan como herramientas, juegos de azar y otros objetos de vidrio que pueden representar algún peligro.