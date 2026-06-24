Transportistas bloquean algunos accesos a la CDMX; provocan gran caos vial

Como lo habían anunciado integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), empezaron a apostarse sobre la autopista México-Querétaro y México -Puebla, obstruyendo varios carriles de ambas vías.

AMOTAC bloqueo Especial

Aunque la Secretaría de Gobernación federal había informado que no habría bloqueos, sin embargo, alrededor de las 9 de la mañana, empezaron arribar camiones a la caseta de Tepozotlán en la autopista México-Querétaro y se apostaron en las inmediaciones.

Asimismo, un grupo se apostó en la caseta de Ecatepec en la México -Pachuca, los inconformes exigen seguridad en carreteras, pues aseguran que son constantes los asaltos, además de extorsiones por parte de grupos delincuenciales, así como de corporaciones policiacas que cometen abusos de autoridad. Igual en la plaza de San Cristobal en el kilómetro 21.

Asimismo, denunciaron irregularidades en operativos de transporte y la falta de resultados de mesas de trabajo sostenidas con distintas instancias gubernamentales.