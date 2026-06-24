FGR halla restos humanos en exclusivo fraccionamiento de Coatzacoalcos

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó dos cateos simultáneos que derivaron en el hallazgo de una fosa clandestina con cuatro cuerpos en un fraccionamiento privado y el aseguramiento de una presunta casa de seguridad en la periferia urbana.

El hallazgo de los restos humanos ocurrió en el fraccionamiento Paraíso, uno de los sectores residenciales más exclusivos de Coatzacoalcos. En una vivienda ubicada sobre las calles José María Velasco y Juan Calderón, elementos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ingresaron con maquinaria pesada para exhumar los cuatro cadáveres enterrados en el patio trasero. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los restos corresponderían a un crimen cometido hace aproximadamente cuatro años.

El propietario del inmueble acudió al sitio y declaró que la casa estaba rentada a un ciudadano colombiano mediante una agencia inmobiliaria. Vecinos confirmaron que el extranjero habitaba la residencia, ubicada detrás de la extinta Plaza Patio y a unos metros del restaurante Las Pampas. La FGR no ha revelado la identidad del arrendatario ni el posible móvil del crimen; no obstante, los vecinos mencionan que tiene pocos meses de haber llegado a esa residencia.

De manera paralela, otra célula de la FGR se desplegó en la colonia Luis Echeverría, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional y Policía Municipal aseguraron una cuartería señalada como presunta casa de seguridad. El inmueble fue sellado con cintas federales y, de manera extraoficial, se reporta el aseguramiento de narcóticos y la detención de varias personas, aunque la autoridad no ha emitido un informe oficial.

Ambas zonas permanecen acordonadas mientras continúan los peritajes ministeriales. La simultaneidad de los cateos confirma que las dos ubicaciones forman parte de una misma línea de investigación para dar con el paradero de una víctima de secuestro. El alcance de estos operativos no ha sido detallado por la FGR.