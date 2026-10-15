AMIIF convoca a gobierno, industria y científicos a acelerar la innovación en salud

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) llamó a fortalecer la colaboración entre el gobierno, la industria, la academia y la sociedad para impulsar la investigación clínica y agilizar el acceso a nuevos tratamientos en México, durante la inauguración de la Semana de la Innovación AMIIF 2026, que se realiza del 14 al 16 de octubre.

El encuentro reúne durante tres días a autoridades, representantes de la industria farmacéutica, la comunidad científica y organizaciones de pacientes para analizar los desafíos de la investigación clínica, el acceso oportuno a nuevas terapias y las oportunidades para fortalecer el sistema de salud mexicano.

Erika Quevedo, directora ejecutiva de la AMIIF, señaló que el objetivo de esta iniciativa es generar un espacio de diálogo para definir el papel que México busca desempeñar en el futuro de la medicina.

“El mundo está cambiando y la medicina también. Esta Semana de la Innovación nace para reunir voces, experiencias y perspectivas que nos ayuden a responder una pregunta fundamental: ¿qué lugar queremos que ocupe México en el futuro de la innovación en salud?”, expresó.

Investigación farmacéutica, motor de crecimiento económico

Durante la primera jornada, los participantes abordaron la importancia de la investigación farmacéutica como factor de crecimiento económico y bienestar social, así como la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar estudios clínicos y facilitar que los avances científicos lleguen a los pacientes.

El presidente de la AMIIF, Jorge Luis Caridad, sostuvo que el desarrollo de nuevos tratamientos requiere más que descubrimientos científicos, pues también depende de la infraestructura de investigación, la capacidad institucional y la eficiencia de los procesos regulatorios.

“Para que una innovación llegue a un paciente se necesita mucho más que un descubrimiento. Necesitamos fortalecer nuestras capacidades de investigación, acelerar el acceso a nuevas terapias y contar con instituciones y procesos regulatorios que evolucionen al ritmo de la ciencia”, afirmó.

Añadió que México cuenta con talento e infraestructura para avanzar en esta materia y consideró que fortalecer el sector salud también contribuye al progreso del país.

Plantean modernizar procesos regulatorios

Otro de los temas centrales fue la eficiencia regulatoria y su relación con la seguridad sanitaria. En las discusiones se destacó la necesidad de modernizar los procesos de evaluación, promover la cooperación internacional y reforzar las capacidades de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los tratamientos.

El objetivo, de acuerdo con los planteamientos presentados durante el encuentro, es favorecer que los nuevos tratamientos estén disponibles para los pacientes de manera oportuna y segura, sin descuidar los requisitos de calidad y evaluación científica.

Por su parte, el subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdez, destacó la contribución de la investigación clínica al fortalecimiento del sistema sanitario, tanto por el acceso a terapias innovadoras como por la formación de especialistas y el desarrollo de las instituciones.

“Una innovación que no llega a la gente es un logro incompleto. Cada estudio clínico que se realiza en el país acerca terapias de vanguardia a nuestros pacientes; con ello también se forman especialistas y se fortalecen nuestras instituciones”, señaló.

Semana de la Innovación concluirá el 16 de octubre

Las actividades de la Semana de la Innovación AMIIF 2026 continuarán este 15 y 16 de octubre con la participación de Olivér Várhelyi, comisario de Salud de la Unión Europea, así como de representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instituciones de investigación, organizaciones de pacientes y empresas farmacéuticas.

Las siguientes jornadas estarán dedicadas a la investigación clínica, la participación de los pacientes, la propiedad intelectual y las oportunidades para impulsar el desarrollo de nuevos tratamientos en México.

Con este encuentro, la AMIIF busca promover la colaboración entre los distintos actores del sector para fortalecer la investigación, facilitar el desarrollo de terapias y mejorar el acceso de la población a soluciones médicas.