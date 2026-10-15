Director del IMSS analizará propuesta salarial para trabajadores tras rechazó de oferta inicial: Sheinbaum

Previo a finalizar su comparecencia ante los medios de comunicación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, hablará con médicos, enfermeros y personal afectado para reevaluar demandas salariales y de condiciones laborales de trabajadores del sector Salud.

Lo anterior se desprende luego de que trabajadores del Seguro Social rechazaron en consulta la propuesta de incremento salarial del 2.9% directo al salario propuesta en primera instancia por autoridades del gobierno federal.

"Hacer una revaluación que tiene que estar en lo posible que se pueda hacer con mayor beneficio, y desde mi perspectiva es evidentemente el salario, pero también otros temas de los que hemos hablado aquí", expuso la mandataria.

En este contexto, la jefa de Estado mencionó que el titular del organismo, instalará una mesa de trabajo para definir otra propuesta a los temas relacionados con esta manifestación de parte de trabajadores del IMSS.

El día de hoy y mañana, pues Zoe Robledo va a ser un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio. ¿Qué rescatamos de esto? ¿Qué es importante? Fíjense, la reforma laboral que hizo el presidente López Obrador da esta posibilidad a los trabajadores del apartado A, que en caso de que no reconozca una negociación de su dirigencia sindical, se haga una consulta abierta, democrática y que la base trabajadora de su opinión. Si no hubiera habido esa reforma laboral, pues esto no se hubiera dado”, indicó.

Tras la consulta a los trabajadores del IMSS, Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) reconoció que ganó el “no” al aumento salarial del 2.9% al tabulador y 3.9% a prestaciones, un 6.8% global.

Derivado de lo anterior, la primera presidenta del país aprovechó la tribuna en Palacio Nacional, para rechazar que la consulta realizada a los trabajadores estuviera “amañada”, pues aseguró que la votación fue libre y que los trabajadores mayoritariamente dijeron que el sindicato se siente nuevamente para una nueva propuesta.

Entonces, el propio sindicato, la propia dirigencia sindical, vio que había inconformidad y abrió la consulta. Había algunos que decían, no, es que no va a ser democrática, ya viene amañada, pues no, se abrió una votación libre para aquellos que dicen que no hay democracia en el país”, señaló.