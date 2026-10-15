‘Simón’ pierde fuerza en el Pacífico: ¿dónde se ubica y qué efectos tendrá?

La tormenta tropical Simón permanece estacionaria en aguas del océano Pacífico, frente a las costas mexicanas, sin generar efectos en el territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte, el centro del sistema se localiza a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Simón presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 110 km/h. Aunque mantiene estas condiciones de viento, el fenómeno ha mostrado un debilitamiento, por lo que actualmente no ocasiona afectaciones en el país.

El hecho de que la tormenta permanezca estacionaria significa que su desplazamiento es limitado, una condición que puede modificarse conforme evolucione el sistema y cambien las condiciones atmosféricas que influyen en su trayectoria.

Por el momento, el SMN señaló que Simón no genera efectos en territorio mexicano. No obstante, las condiciones de los ciclones tropicales pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales de las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.

El seguimiento de este sistema forma parte de la vigilancia que mantienen las autoridades sobre la actividad ciclónica en el Pacífico mexicano, especialmente durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.