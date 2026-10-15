Sheinbaum respalda venta de AT&T México a Televisa y apuesta por más competencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la venta de AT&T México a Grupo Televisa representa un movimiento empresarial que debe contribuir a fortalecer la competencia en las telecomunicaciones, atraer inversiones y mejorar la conectividad en el país.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó que la decisión de AT&T de vender su filial mexicana responde, principalmente, a su estrategia de concentrar sus inversiones en Estados Unidos, donde enfrenta una fuerte competencia.

AT&T desde hace tiempo quería vender, entre otras cosas, se están concentrando en Estados Unidos”, declaró.

Ante este escenario, la jefa de Estado dejó claro que el interés del gobierno de México es que la operación favorezca el desarrollo del sector y no se limite a un cambio de propietario. Señaló que el país necesita empresas dispuestas a invertir, mayor competencia y mejores condiciones de acceso a internet.

La operación también pone sobre la mesa el reto de mantener condiciones competitivas en un mercado donde participan grandes grupos empresariales. Por ello, uno de los aspectos centrales será que la transacción se traduzca en beneficios concretos para los usuarios, como mejores servicios, mayor cobertura y conectividad.

Sheinbaum sostuvo que la prioridad es impulsar la inversión en telecomunicaciones y ampliar el acceso a internet, objetivos con los que el gobierno federal busca orientar el impacto de este movimiento empresarial.