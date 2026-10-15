Sheinbaum analiza dos proyectos hídricos para solucionar el problema del agua en Jalisco

En el marco de su conferencia mañanera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno analiza, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dos proyectos hídricos para atender los problemas de abastecimiento de agua en Jalisco, aunque aclaró que todavía no se ha definido cuál de las propuestas se llevará a cabo.

Hay dos proyectos que se están analizando y me los presentaron ayer. Todavía les pedí que pudieran hacer una revisión mayor para que una vez que tengamos el proyecto ya podamos hablar con el gobernador”, apuntó.

Sheinbaum Pardo expresó su expectativa de que la revisión concluya durante esta semana, con el propósito de contar con un análisis más completo antes de avanzar en la decisión y establecer una coordinación con el gobierno estatal.

Cabe señalar que el anuncio se suma a las acciones federales que ya se desarrollan en la entidad, pues en julio pasado, la jefa de Estado expuso que su administración trabaja con el gobernador Pablo Lemus para atender las necesidades de infraestructura hidráulica y destacó las obras de la presa El Zapotillo, así como el saneamiento del río Lerma-Santiago, por su importancia para Guadalajara y su zona metropolitana.

Por su parte, Conagua ha explicado que el sistema de abastecimiento de la zona metropolitana depende, entre otras fuentes, del agua que llega mediante el sistema de El Zapotillo y de la infraestructura de conducción proveniente de Chapala, cuyo deterioro ha ocasionado afectaciones.

La definición de los dos nuevos proyectos dependerá de la revisión técnica solicitada por la primera mandataria del país, por lo que ahora, el gobierno de México no ha dado a conocer sus características, costos ni los plazos de ejecución.

Con ello, la administración federal busca avanzar en una solución para el abasto de agua en Jalisco mediante la revisión de alternativas y la coordinación con las autoridades estatales.