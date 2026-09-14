Américo Villarreal afirma que el humanismo mexicano pone a las personas en el centro del gobierno

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que México vive una nueva etapa con el modelo del humanismo mexicano, impulsado por la Cuarta Transformación, en el que las personas ocupan el centro de las políticas públicas y las decisiones de gobierno.

Durante la emisión del programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario sostuvo que el objetivo de este modelo es fortalecer el bienestar de las familias para construir comunidades más prósperas y un país con mayores condiciones de paz y desarrollo.

“Ese es el hecho de esta gran Cuarta Transformación: velar por el bienestar de la persona, de la familia y, en eso, construir mejores comunidades”, expresó.

Villarreal recordó la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Tamaulipas, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, y aseguró que la mandataria dejó claro que el estado forma parte de las prioridades del Gobierno federal. “Los tengo presentes”, dijo Sheinbaum a las y los tamaulipecos, una frase que, según el gobernador, refleja que las decisiones de Palacio Nacional consideran las necesidades de la entidad.

El mandatario contrastó el actual modelo con el periodo neoliberal, al que atribuyó el incremento de la pobreza y la concentración del poder político y económico durante 36 años. En ese contexto, afirmó que la transformación iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por Sheinbaum ha permitido avanzar en la reducción de la pobreza, al señalar que hoy existen 13.5 millones menos de personas en esa condición, de acuerdo con datos del INEGI.

Asimismo, destacó que Tamaulipas fue uno de los estados con mayor avance en la disminución de la pobreza multidimensional, resultado que atribuyó al incremento del salario mínimo, los programas sociales y proyectos de desarrollo sustentable.

En materia de apoyos sociales, explicó que actualmente operan 19 programas federales en la entidad, dirigidos a alimentación, salud, educación, producción agrícola y bienestar. Añadió que los recursos destinados a estos programas pasaron de 7 mil millones de pesos al inicio de su administración a alrededor de 25 mil millones de pesos, beneficiando a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres mayores de 60 años, estudiantes y productores del campo.

El gobernador también resaltó proyectos estratégicos para Tamaulipas, entre ellos la ampliación del principal puente comercial de la región, el tren México-Saltillo-Nuevo Laredo y la modernización de la carretera del Golfo, obra estimada en 47 mil millones de pesos que, aseguró, impulsará el empleo y el desarrollo económico.

Además, destacó el papel de los puertos de altura de Ciudad Madero, Altamira y Matamoros, así como las inversiones vinculadas al campo petrolero Trión y las acciones conjuntas con el Gobierno federal para tecnificar el campo y garantizar el abastecimiento de agua en la capital del estado.

Finalmente, Villarreal sostuvo que el humanismo mexicano es un proceso de largo plazo basado en los principios de igualdad, equidad y derechos sociales, bajo la premisa de que “nadie se quede atrás y nadie se quede afuera”.