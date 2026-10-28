Ambientalista desaparecido en NL se aisló por crisis de salud mental 

Tras la aparición del ambientalista Samuel Cardona Garza, quien había sido reportado como desaparecido en Nuevo León, el colectivo “Un Río en el Río”, al cual pertenece el activista, compartió que éste se aisló voluntariamente debido a una crisis de salud mental.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el colectivo compartió las causas de la desaparición de su compañero.

“De acuerdo con lo que nos ha compartido, atravesó una crisis de salud mental que lo llevó a aislarse e interrumpir la comunicación con las personas cercanas a él”, indicó.

El colectivo agregó que según lo que les expresó el propio Cardona Garza la situación estuvo relacionada, entre otros factores, con el desgaste emocional y la carga de trabajo que ha implicado su participación en la defensa del medio ambiente en Nuevo León.

“Durante los últimos tres años, quienes integramos Un Río en el Río hemos dedicado una parte importante de nuestras vidas, de manera voluntaria, a proteger el Río Santa Catarina frente a distintos proyectos que amenazan su integridad ecológica”, expuso Un Río en El Río.

Añadió que la labor que realizan también tiene un alto costo personal y colectivo.

El ambientalista fue reportado como desaparecido luego de que perdió contacto con su familia el pasado 13 de octubre y tras una intensa campaña de búsqueda se informó que fue localizado con vida sano y salvo ayer martes.