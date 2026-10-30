Campaña de Octubre Rosa de SERPROSEP impulsa información y prevención entre su personal

Como parte de las actividades de Octubre Rosa, SERPROSEP desarrolló una campaña enfocada en la prevención del cáncer de mama y el acceso a estudios médicos para sus colaboradoras. Durante octubre, la empresa cubrió el 100% del costo de las mastografías en todo México, mediante certificados para realizarse el estudio conforme a la valoración médica de cada caso.

La iniciativa buscó facilitar que las colaboradoras pudieran atender su salud sin que el costo del estudio representara un obstáculo. El apoyo se ofreció en los estados donde SERPROSEP tiene presencia y se gestionó mediante un procedimiento de registro que podía realizarse con ayuda de supervisores o coordinadores, a través de un código QR.

El planteamiento de la campaña tomó en cuenta que las responsabilidades laborales y familiares pueden dificultar la realización de revisiones médicas. En el sector de seguridad, los turnos prolongados, las jornadas de pie y los horarios que comienzan antes del amanecer pueden reducir el tiempo disponible para atender necesidades personales, incluida la prevención de enfermedades.

Junto con los certificados para las mastografías, la empresa distribuyó materiales informativos para explicar factores de riesgo, síntomas de alerta y prácticas de autoexploración. Entre las recomendaciones difundidas se incluyó observar cambios en la forma o la piel de las mamas y prestar atención a la aparición de bolitas, abultamientos o zonas dolorosas.

Reproducir Octubre Rosa, SERPROSEP

La información entregada al personal hizo énfasis en que la autoexploración y la atención a los cambios físicos deben acompañarse de revisiones médicas. El documento base de la campaña señala que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en México y que su detección temprana aumenta las posibilidades de que el tratamiento sea exitoso.

Los materiales también recordaron que el cáncer de mama no afecta exclusivamente a las mujeres. Según la información incluida en la campaña, cerca del 1% de los casos se presenta en hombres, quienes pueden llegar tarde al diagnóstico al no considerar esta enfermedad como un riesgo. Por ello, la iniciativa incluyó información general para reconocer señales de alerta y fomentar la atención oportuna.

La gestión del apoyo se planteó como un proceso sencillo: las colaboradoras podían acudir con su supervisor o coordinador, escanear el código QR y registrarse para obtener el certificado. De esta forma, la campaña combinó el acceso al estudio con acciones de información para reforzar la prevención dentro del entorno laboral.

Bajo el mensaje “La seguridad empieza con uno mismo: la prevención, también”, SERPROSEP invitó a su personal a dedicar atención a su bienestar y a acompañarse entre compañeros en el proceso. La iniciativa se enmarcó en las actividades de sensibilización de Octubre Rosa y puso el foco en la importancia de integrar la prevención y el cuidado de la salud a la vida cotidiana.