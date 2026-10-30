A 60 años del Plan Marina, Frida permanece como símbolo del rescate y la ayuda humanitaria

A seis décadas de su creación, el Plan Marina mantiene a los binomios caninos como aliados en las labores de búsqueda, rescate y auxilio a la población ante desastres naturales. Entre ellos destaca Frida, la perrita labrador que se convirtió en símbolo de esperanza tras participar en las labores de rescate por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

La Secretaría de Marina (Semar) recordó el legado de Frida, quien falleció en 2022 y cuya participación en operaciones de búsqueda y rescate contribuyó a visibilizar la importancia de los perros adiestrados en emergencias. Su imagen con arnés, visor y botas se convirtió en un referente de solidaridad durante las labores posteriores al terremoto que sacudió la capital del país.

Frida, la icónica perrita rescatista de la Semar con su visor y botas, cuyo legado sigue inspirando a los binomios caninos a 60 años del Plan Marina. Especial

Los binomios caninos, integrados por un perro y su manejador, reciben entrenamiento para trabajar de manera coordinada en tareas de localización y rescate. De acuerdo con la dependencia, la confianza y el adiestramiento son fundamentales para que estos equipos participen en operaciones destinadas a salvar vidas.

En el marco del 60 aniversario del Plan Marina, la institución destacó que el legado de Frida continúa inspirando las labores humanitarias de la Armada de México, tanto en territorio nacional como en el extranjero, donde ha brindado apoyo a poblaciones afectadas por emergencias y desastres.

Entre las operaciones internacionales en las que ha participado México mediante este plan se encuentran las acciones de ayuda tras el tsunami del océano Índico, en 2004; los huracanes Katrina, Stan y Wilma, en 2005, y el terremoto de Haití, en 2010.

Frida, la icónica perrita rescatista de la Semar con su visor y botas, cuyo legado sigue inspirando a los binomios caninos a 60 años del Plan Marina. Especial

Además de las tareas de emergencia, el Plan Marina contempla acciones de atención médica en comunidades de difícil acceso. La Semar informó que, durante el periodo 2024-2025, su Programa de Atención Médica de Primer Contacto brindó 114 mil 928 consultas y atenciones, una cifra récord para esta iniciativa.

La dependencia señaló que el Plan Marina busca proteger la vida y el bienestar de la población ante situaciones de vulnerabilidad, mediante la coordinación de personal naval y equipos especializados. A seis décadas de su creación, los binomios caninos forman parte de las capacidades de auxilio que la institución destaca como fundamentales para responder a emergencias.