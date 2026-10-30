El hombre que consiguió traer la Fórmula 1 a México en 1986

Este domingo 1 de noviembre se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez el Gran Premio de México de 2026. Hace cuatro décadas, la ciudad llevaba 16 años sin ver un Fórmula 1 y un funcionario del entonces Distrito Federal asumió la tarea de traerlo de regreso. Se llamaba Sandalio Sainz de la Maza y dirigía la Promoción Deportiva de la capital.

¿POR QUÉ SE FUE LA FÓRMULA 1 DE MÉXICO?

La categoría corrió en el país de 1963 a 1970 y salió por un problema de control del público. El 25 de octubre de 1970 llegaron cerca de 200 mil personas, muchas invadieron el trazado, la carrera arrancó con una hora de retraso y hasta un perro cruzó la pista. La Fórmula 1 no volvió en 16 años.

Para recuperarla, Sainz de la Maza entendía que había que remodelar el circuito y garantizar que ese desorden no se repetiría.

EL VIAJE A MÓNACO

Sandalio Sainz de la Maza ocupaba desde diciembre de 1982 la dirección de Promoción Deportiva. El autódromo dependía de su área y tenía un sueño: ver otra vez a los Fórmula 1 en esa pista. El presidente Miguel de la Madrid lo mandó al Gran Premio de Mónaco, una ciudad cuyas calles son el circuito, a pedir de vuelta el Gran Premio de México. Con él viajaron los empresarios poblanos Julián y José Abed, y juntos se entrevistaron con el director general de la Fórmula 1 y con el presidente de la federación mundial del automovilismo. El viaje siguió por Europa y en el camino coincidieron con pilotos como Niki Lauda y Alain Prost.

Un funcionario de la capital y dos empresarios frente a la cúpula del automovilismo mundial, con una sola petición: que México volviera al calendario de la Fórmula 1.

A José Abed, fundador en 1985 de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional, le correspondería presidir el comité organizador del Gran Premio de 1986 a 1992. Su trabajo junto a Sainz de la Maza hizo posible aquel regreso.

EL REGRESO DE 1986

El 12 de octubre de 1986 volvieron los Fórmula 1 al circuito remodelado y acortado de la Magdalena Mixhuca. Ayrton Senna salió desde la pole, Alain Prost terminó segundo y ganó Gerhard Berger, en la primera victoria de su carrera y de Benetton.

Habían pasado 10 meses desde el “maratón del sismo”, que terminó en la recta de ese mismo autódromo el 8 de diciembre de 1985. La ciudad seguía en reconstrucción, miles de corredores cantaron el himno nacional y Sainz de la Maza lloró conmovido ante el grito masivo de “¡Viva México!”.

Él veía en un Gran Premio una vitrina para México. En una de sus últimas entrevistas, semanas antes de fallecer, dijo que el evento “da una imagen positiva del país, eso impulsa el turismo y genera inversión nacional e internacional”.

Este fin de semana, cuando arranquen los motores en la Magdalena Mixhuca, se materializará otra vez la visión que Sandalio Sainz de la Maza tenía de México, la de un país que compite y se muestra al mundo a través del deporte. Murió en marzo de 2021 y dejó una obra que sigue en pie, desde los módulos y centros deportivos que construyó en la capital hasta el Gran Premio que ayudó a recuperar. El regreso de la Fórmula 1 forma parte de ese legado, el de un hombre comprometido con el deporte y con su país.

Una vez le preguntaron qué distingue lo brillante de lo mediocre. Sainz de la Maza respondió con tres palabras: “un esfuerzo más”.

Y un esfuerzo más fue lo que le devolvió la Fórmula 1 a México.