La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 30 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 30 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Sheinbaum confirma asistencia al homenaje de Cuauhtémoc Cardenas en Bellas Artes

A pesar de su ajustada agenda oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá al homenaje en honor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el cual se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes. La mandataria hará un espacio en sus actividades para rendir tributo al histórico líder político en el emblemático recinto cultural.

Entrega el IMSS equipo médico a 39 hospitales del país

Como parte de la estrategia de las "12 acciones en 120 días" para fortalecer el sector salud, el director general del IMSS, Zoé Robledo, encabezó la entrega de equipamiento médico desde la zona de Vallejo, en la Ciudad de México. Los insumos serán distribuidos en 39 hospitales de todo el país con el objetivo de mejorar la atención a los derechohabientes.

Celebran tradiciones de Día de Muertos desde Texas

Desde el Jardín Botánico de Fort Worth, en Texas, Nancy Leal se reunió con miembros de la comunidad mexicana en Estados Unidos para dar la bienvenida a las celebraciones del Día de Muertos. Rodeada de elementos tradicionales como ofrendas y catrinas, la activista/representante adelantó una serie de actividades especiales diseñadas para honrar la memoria de los seres queridos y mantener vivas las raíces culturales más allá de las fronteras.

Sheinbaum denuncia duopolio en contratos electorales del INE y OPLES

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó la existencia de una alta concentración en la producción de material electoral en el país, señalando que solo dos empresas han acaparado los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos locales (OPLEs) desde hace más de dos décadas.

Durante su intervención, la mandataria afirmó que este esquema cuenta con antecedentes desde 1999 y se consolidó con la reforma de 2014. Cuestionó además que las compañías beneficiadas operen como intermediarias sin plantilla laboral propia para la producción, y refirió que el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llegó a reconocer la presencia de este duopolio propiciado por los propios lineamientos de contratación.

Sheinbaum garantiza elecciones de 2027 y descarta riesgos por proovedores del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la investigación sobre irregularidades en las contrataciones de material electoral ponga en riesgo la realización de las elecciones de 2027. Al respecto, la mandataria lanzó una contundente advertencia a los críticos del proceso: “

Quienes dicen que está en duda, se van a morder la lengua”

La jefa del Ejecutivo aclaró que la concentración de contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales (OPLE) no se originó en la presente administración ni guarda relación directa con las recientes designaciones de consejeros. Explicó que el grupo de proveedores que acapara la producción de insumos opera en el sistema electoral desde antes de la llegada de Morena al gobierno federal, por lo que urgió a transparentar las licitaciones a tiempo para garantizar la certidumbre de las próximas elecciones.

Por Día de Muertos, Sheinbaum confirma que no habrá Mañanera del Pueblo el 2 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se llevará a cabo la conferencia "La Mañanera del Pueblo" este próximo 2 de noviembre con motivo de la celebración del Día de Muertos. El ejercicio de rendición de cuentas y atención a medios se reanudará de manera habitual el martes 3 de noviembre.