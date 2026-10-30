IMSS inicia reparto de 47 equipos médicos; en tanto personal prepara nuevas protestas por salarios

Este viernes, el Gobierno Federal comenzó la distribución de 47 equipos médicos especializados para 39 hospitales del país.

Se trata del primer paquete de aparatos que llega al almacén central del Seguro Social, en Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, apenas tres días después de que se anunciara el programa de “12 acciones en 120 días” para fortalecer los servicios médicos. Mientras trabajadores activos y jubilados del IMSS saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México, en una nueva marcha multitudinaria, para demandar una mesa de diálogo con las autoridades.

El primer envío comprende 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para las áreas de cuidados intensivos, explicó el director del IMSS, Zoé Robledo, explicó en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, durante un enlace remoto desde Vallejo.

Los equipos llegaron el jueves y este viernes se realizará la capacitación del personal encargado de operarlos, explicó Robledo, acompañado por 39 directoras y directores de los hospitales que recibirán el material.

Robledo destacó que la asignación no se hizo desde las oficinas centrales, sino a partir de las solicitudes recogidas directamente en las unidades médicas, mediante recorridos de escucha y trabajo de piso por piso con médicos, enfermeras, enfermeros y personal técnico.

“Escuchamos y resolvimos”, recalcó el director general, al explicar que esta entrega corresponde a la acción número cinco del programa, que contempla la adquisición de 2 mil 917 equipos médicos.

Entre las unidades beneficiadas se encuentran hospitales de Parral y Anáhuac, Chihuahua; Casimiro Castillo, Jalisco; Cuautla, Morelos; Apodaca, Nuevo León; Huatulco y otras localidades de Oaxaca; así como hospitales de Hidalgo, Coahuila, Tamaulipas y el Estado de México.

Durante el enlace, personal médico explicó el impacto que tendrá la llegada de los aparatos en la atención de los pacientes.

El doctor Carmona, radiólogo del Hospital General de Zona número 71 de Veracruz Norte, señaló que el nuevo ultrasonido de alta gama permitirá realizar estudios materno-fetales, vasculares y musculoesqueléticos, con diagnósticos más tempranos y precisos, precisó Daniel Carmona González, radiólogo y subdirector médico del Hospital General de Zona número 71 del IMSS en Veracruz Norte.

Mientras que el Hospital General 17, de Anáhuac, Chihuahua, recibirá un electrocardiógrafo que llevaba más de cinco años solicitando, debido a que el equipo anterior era obsoleto y presentaba fallas constantes.

“A nosotros ya nos otorgó un electrocardiógrafo que lo solicitó una médico urgencióloga, el que tenemos y tenemos uno, pero de pues ya es muy viejito, tenemos más de cinco años con la gestión del electrocardiógrafo y gracias a esta estrategia piso por piso escucha activa, pues esta vez lo recibimos”, dijo la doctora Villagrán médico familiar de ese hospital

La entrega representa el primer paso de un programa de renovación de equipo médico en el IMSS, que ya inició, remarcó la presidenta Sheinbaum.

Trabajadores y jubilados saldrán a las calles en CDMX

Mientras, trabajadores activos y jubilados prevén movilizarse este viernes, para exigir un incremento real al salario de 10 por ciento, y en rechazo del 8 por ciento global, aprobado en días pasados.

Saldrán de dos puntos: el primero, desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y un segundo grupo se concentrará en las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.

Ambos contingentes partirán a las 15:00 horas, rumbo a la Secretaría de Gobernación.