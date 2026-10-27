Localizan con vida al ambientalista Samuel Cardona en Nuevo León

Aunque no se detallaron los pormenores del hecho, el colectivo Un Río en El Río informó que el ambientalista Samuel Cardona Garza fue localizado con vida este martes.

El activista se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de octubre, por lo que su familia interpuso una denuncia y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda para dar con su paradero.

“Con mucha alegría y alivio compartimos que nuestro compañero Samuel Cardona Garza ha sido localizado con vida. Agradecemos profundamente a todas las personas, colectivas, organizaciones, medios de comunicación y autoridades que se sumaron a la búsqueda, compartieron su ficha y nos acompañaron durante estos días de incertidumbre”, publicó el colectivo.

Especial

En México, la labor de defensa del medio ambiente, el territorio y los recursos hídricos es considerada por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) como una actividad de alto riesgo.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas prevé protocolos específicos de respuesta rápida y coordinación interinstitucional para la activación inmediata de fichas de búsqueda en caso de reporte de desaparición o incomunicación de activistas ambientales a nivel federal y local.