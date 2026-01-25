Alista gobierno de México inversión de poco más de 23 mmdp en Tamaulipas para infraestructura

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que en Tamaulipas - entre 2026 y 2028- se invertirá en infraestructura 23 mil 393 millones de pesos.

Durante el evento “Programas para el Bienestar”, encabezado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, comentó que sólo en 2026 la inversión será superior a los 8.3 mil millones de pesos y se generarán más de 25 mil empleos.

El funcionario federal mencionó que se trabajará en cinco líneas de acción: MegaBachetón, el Eje Prioritario Ciudad Valles-Tampico, inversión mixta, Infraestructura Educativa y el Tren del Golfo de México en la ruta Saltillo-Nuevo Laredo.

En cuanto al MegaBachetón, la inversión para 2026 será de 2 mil 73 mdp; se repavimentarán 407 km, se realizarán trabajos de bacheo en 2 mil 96 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje y se colocará señalamiento en 4 mil 381 km.

En cuanto a los Ejes Prioritarios, dijo que se dará continuidad a la carretera que va de Pachuca a Tampico, “en 2026 inicia el tramo Ciudad Valles-Tampico y estaremos tratando de acelerarlo a dos años”.

Mencionó que la carretera pasará de dos a cuatro carriles con una inversión este año de 722 millones de pesos en 16 kilómetros; se tiene previsto que los trabajos comiencen en abril próximo.

En Infraestructura Educativa, Esteva Medina refirió que "en abril de este año estaremos iniciando el Bachillerato Tecnológico plantel Reynosa y concluirá este mismo año para el inicio de clases".

Este plantel contará con 12 aulas y atenderá a mil 80 estudiantes y para su construcción se destinarán 65 millones de pesos.

El titular de la SICT se refirió también a la construcción del Tren del Golfo de México “como saben, ya se inició el Tren de Saltillo-Nuevo Laredo; vinimos a dar el banderazo hace algunos meses con el gobernador y ya está en proceso la construcción de este tren que estará conectando desde México hasta Nuevo Laredo”.

Además, dijo, se encuentran en construcción las rutas México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo del servicio ferroviario de pasajeros.

fdm