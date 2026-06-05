Alfredo Álvarez, listo para los retos en Baja California

Alfredo Álvarez Cárdenas, exsecretario general de Gobierno de Baja California, aseguró que los retos que enfrenta la entidad fronteriza fueron una de las principales razones que lo llevaron a querer participar en el proceso político rumbo a la renovación del gobierno estatal.

En entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio, sostuvo que Baja California enfrenta desafíos inéditos en materia de seguridad, migración y relación binacional con Estados Unidos, lo que obliga a replantear la acción gubernamental.

Son fuerzas nuevas que se han presentado y que nos obligan, por supuesto, a repensar el gobierno, a repensar la acción pública y a repensar, por supuesto, el compromiso y el pacto con los ciudadanos”, afirmó.

Respecto a la situación migratoria en la frontera norte, señaló que el fenómeno forma parte de la vida cotidiana de ciudades como Tijuana y Mexicali, aunque reconoció que actualmente existe una migración contenida derivada de las nuevas políticas estadunidenses. “Hay una migración que se detuvo y que se contuvo”, indicó.

Babel norteña

Álvarez Cárdenas destacó que Baja California mantiene una dinámica permanente de convivencia con personas provenientes de distintas regiones del mundo. “Convivimos con haitianos, con centroamericanos, con europeos, con ucranianos, incluso una última oleada fue sudafricana”, comentó.

Sobre la relación entre México y Estados Unidos, consideró que históricamente ha sido compleja y marcada por momentos de cooperación y tensión. Además, sostuvo que fenómenos como el crimen organizado requieren una visión compartida entre ambos países. “Si hay un mercado criminal, hay un mercado criminal de los dos lados”, señaló.

En materia de seguridad, respaldó la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y consideró que ya existen indicadores positivos, particularmente en la reducción de homicidios dolosos.

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