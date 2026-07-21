Alfonso Durazo anuncia la operación total de dos etapas de la Planta fotovoltaica de Puerto Peñasco

En un avance clave para la soberanía energética y la economía del noroeste del país, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que las dos primeras etapas de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco operan al cien por ciento de su capacidad.

Esta infraestructura genera un fondo de recursos que se destina directamente a sostener el subsidio a la energía eléctrica durante la temporada de verano en los 72 municipios de la entidad, con un presupuesto asignado de mil 750 millones de pesos para este año.

El proyecto estratégico, considerado el más grande de su tipo en Latinoamérica, cuenta con una inversión total de mil 640 millones de dólares para el desarrollo de cuatro fases.

La obra arrancó en 2023 con los trabajos de planeación y terreno, continuó en 2024 con la entrada de la Fase 1 con capacidad de 120 mega watts y en 2025 con la Fase 2 con capacidad de 300 mega watts.

Actualmente se encuentran en proceso de construcción las Fases 3 y 4, proyectadas para 2027 con capacidades de 300 y 280 mega watts respectivamente, con lo que la planta alcanzará una capacidad total de un gigawatt.

El mandatario sonorense destacó que el suministro generado se comercializa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), creando una fuente de financiamiento estable que garantiza certeza financiera a los usuarios locales.

"Mediante la operación de dos etapas de la Planta Fotovoltaica se provee energía eléctrica a la CFE y el recurso económico que se obtiene es invertido para mantener el subsidio de la luz durante la temporada de verano", explicó el Ejecutivo estatal.

Adicionalmente, el plan energético contribuirá al cumplimiento de las metas nacionales de transición ecológica, perfilando que hacia el año 2030 el 38 por ciento de la generación eléctrica en el país provenga de fuentes limpias.

Con esta infraestructura, la administración estatal consolida el esquema del Plan Sonora como un modelo sostenible de aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio directo de la población.