Alerta sísmica en celulares no sonó por estar en mantenimiento

Tras el sismo registrado a las 09:19 horas de este lunes, con magnitud 5.6 y epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la falta de recepción del mensaje de alerta en dispositivos móviles se debió a labores programadas de mantenimiento en el sistema.

Razón técnica de la incidencia

La ATDT detalló a través de sus canales oficiales que, al momento de ocurrir el fenómeno natural, la plataforma de alertamiento para teléfonos celulares (conocida anteriormente como "alerta presidencial") se encontraba en un proceso de mantenimiento rápido.

Estas tareas son parte de los preparativos finales para el Primer Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo.

Vecinos salieron de sus viviendas debido a la alerta. Karina Tejada

Estado actual del sistema

La autoridad aclaró que, una vez concluido el sismo y las labores técnicas pertinentes, el sistema ha sido restablecido y se encuentra operando con normalidad. Se confirmó que la infraestructura de envío de mensajes SMS de emergencia está lista para participar en el simulacro nacional a las 11:00 horas del miércoles.

Contexto y saldo del sismo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó tras comunicarse con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) que, afortunadamente, no se reportan daños ni víctimas en los estados donde el movimiento fue percibido.

En sismo de magnitud 5.6 registrado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, activó la alerta sísmica en diversas entidades del país, incluida la Ciudad de México. Aunque el movimiento no se percibió con intensidad en la capital, la activación del sistema de alerta provocó la evacuación preventiva en edificios públicos y en el Zócalo capitalino.

Aunque el alertamiento en celulares no se activó por la razón técnica mencionada, los altavoces del sistema C5 y las alertas sísmicas convencionales en la Ciudad de México y otras entidades funcionaron de manera oportuna, permitiendo la evacuación preventiva de edificios y hogares.

Recomendaciones a la ciudadanía

Se recuerda a la población que el sistema de alerta en celulares es un complemento a la red de altavoces y radio. Las autoridades recomiendan: