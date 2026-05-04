Sismo de 5.6 en Pinotepa Nacional ‘no dejó daños mayores’: Gobierno de Oaxaca

El Gobierno del Estado de Oaxaca informó que el sismo de magnitud 5.6 registrado la mañana del 4 de mayo de 2026, con epicentro cercano a Santiago Pinotepa Nacional, no dejó daños mayores, aunque se mantiene un despliegue preventivo de vigilancia y coordinación institucional.

En un primer balance, las autoridades estatales señalaron que “no se reportan daños mayores”, al tiempo que subrayaron que existe comunicación permanente con municipios y cuerpos de emergencia para atender cualquier eventualidad derivada del movimiento telúrico.

El gobernador Salomón Jara Cruz detalló que, tras el registro inicial del sismo —que en un reporte preliminar alcanzó magnitud 6.0 según el Servicio Sismológico Nacional—, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y verificación en todo el estado.

“Las autoridades correspondientes mantienen los protocolos de monitoreo y verificación para evaluar posibles afectaciones”, indicó el mandatario, quien además exhortó a la población a conservar la calma y atender exclusivamente la información difundida por canales oficiales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos reiteró este llamado, enfatizando la importancia de la prevención y la información verificada en contextos de emergencia.

Coordinación institucional y seguimiento en tiempo real

El operativo de respuesta incluyó la articulación entre autoridades estatales, municipales y federales, con el objetivo de evaluar infraestructura, servicios básicos y posibles riesgos secundarios. Aunque no se han reportado afectaciones significativas, el monitoreo continúa activo.

Las autoridades destacaron que este tipo de घटनos exige una reacción inmediata, incluso cuando los daños no son visibles, debido a la posibilidad de réplicas o afectaciones estructurales no detectadas en una primera revisión.

Reporte sobre el sismo de magnitud 5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Facebook

Oaxaca, región marcada por la actividad sísmica

El estado de Oaxaca se ubica en una de las zonas de mayor sismicidad en México, debido a la interacción de varias placas tectónicas: la de Cocos, Rivera, del Pacífico y de Norteamérica. Este complejo sistema geológico genera una constante liberación de energía que se manifiesta en forma de sismos.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa de Norteamérica, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico —desde Jalisco hasta Chiapas—, es el principal origen de la actividad sísmica en el sureste del país.

Estructura tectónica y fallas geológicas

Oaxaca está dividido en diversas unidades tectónicas, entre ellas la Cuenca de Tlaxiaco, la Cuenca de Tehuantepec, el Batolito de Chiapas y la Sierra Madre del Sur. Estas regiones contienen múltiples fallas geológicas activas, como la Falla Oaxaca, la de Tamazulapan y la de Juchatengo, que delimitan distintos terrenos geológicos como el Zapoteco, Mixteco y Cuicateco.

Estas fallas son fracturas en la corteza terrestre donde se libera energía acumulada, lo que explica la frecuencia e intensidad de los movimientos sísmicos en la región.

Tipos de actividad sísmica en Oaxaca

Los especialistas clasifican la actividad sísmica en Oaxaca en tres categorías principales: superficial, intermedia y profunda. La primera ocurre en la zona de subducción cercana a la costa; la segunda se relaciona con procesos gravitacionales en la placa de Cocos a profundidades medias; y la tercera se origina en zonas más profundas del interior continental.

Esta diversidad de mecanismos convierte al estado en un laboratorio natural para el estudio de la dinámica tectónica, pero también en una región que requiere altos estándares de prevención y respuesta.

El reciente sismo, aunque sin consecuencias graves, refuerza la necesidad de mantener una cultura de protección civil activa, basada en la preparación, la տեղեկատվación oportuna y la coordinación entre autoridades.

El Gobierno estatal insistió en que la población debe mantenerse informada exclusivamente por fuentes oficiales, evitar la propagación de rumores y seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en las horas posteriores a un evento sísmico.

asc