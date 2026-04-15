¡Alerta! Al alza los incendios forestales en México

Los incendios forestales van al alza y el pronóstico es que seguirán aumentando en territorio nacional, al registrar este miércoles 15 de abril, 42 siniestros activos, el número más alto que se ha presentado de manera simultánea en lo que va de esta Temporada 2026.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), las 42 conflagraciones se concentran en 11 estados de la República Mexicana, incluidas seis áreas naturales protegidas, con afectación preliminar en cuatro mil 587 hectáreas.

Las entidades con incendios forestales activos son: Guerrero (8), Jalisco (8), Oaxaca (7), Nayarit (6), Chiapas (5), Durango (3), Tabasco (1), Puebla (1), Michoacán (1), Sonora (1) y Sinaloa (1).

Mientras que las áreas naturales protegidas con presencia de fuego se ubican en Nayarit (Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043); Jalisco (Sierra de Manantlán); Guerrero (Área de Conservación Ecológica Comunidad Paraje Montero) y Oaxaca (Reserva Comunal Cerro Atravesado).

Conafor emite Alerta

La Conafor emitió en sus redes sociales un aviso advirtiendo que existen condiciones meteorológicas críticas que podrían generar un número mayor de incendios forestales.

"De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de México, durante los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de abril, se presentará un Sistema de Alta Presión sobre el occidente y centro del país.

Este fenómeno generará condiciones de:

Temperaturas inusualmente altas.

Fuertes rachas de viento.

Baja humedad en el ambiente.

En conjunto, estos factores incrementan drásticamente el riesgo de incendios forestales.

Por tu seguridad y la de nuestros ecosistemas, te pedimos NO hacer uso del fuego en zonas boscosas, agrícolas o de pastizales durante este periodo", señaló.

Hay 42 siniestros activos en México Foto: Especial

JCS