Alejandro Armenta cumple compromiso con familias y concluye rescate de tres cuerpos en Cuetzalan
Con la participación de 40 especialistas en espeleología y ocho equipos de rescate, autoridades estatales y federales recuperaron los cuerpos a dos kilómetros de profundidad.
El gobernador Alejandro Armenta dio cumplimiento al compromiso asumido con los familiares de las víctimas de la Gruta de Chichicazapan, tras concluir la compleja operación de rescate de los tres cuerpos que permanecían a dos kilómetros de profundidad en este sitio natural del municipio de Cuetzalan.
De acuerdo con lo informado por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, el mandatario estatal recibirá en los próximos días a los deudos para expresarles su respaldo directo. En las labores de extracción participaron 40 especialistas distribuidos en ocho equipos de Espeleología Rescate México, en coordinación con autoridades estatales y federales.
Las maniobras finales se ejecutaron los días 13 y 14 de noviembre, aprovechando una breve tregua en las condiciones meteorológicas. Durante la primera jornada, que inició a las 5:00 horas, se recuperaron los restos de dos personas; al día siguiente, en una incursión que comenzó a las 7:00 horas, se extrajo a la tercera víctima. Los cuerpos de Karime Zuri Yamileth N., Yazmin Lizbeth N. e Ismael N. fueron recuperados en el mismo punto donde quedaron atrapados y quedaron de inmediato a disposición de la fiscalía general del Estado, en presencia de sus familiares.
El coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo, coronel Bernabé López Santos, explicó que el despliegue se activó tras el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional, el cual pronosticó una disminución de lluvias entre el 11 y el 15 de noviembre. Aunque el equipo interinstitucional arribó a Cuetzalan el día 10 y notificó a los familiares originarios de Chignautla, las precipitaciones registradas el 12 de noviembre obligaron a posponer el ingreso por motivos de seguridad para los brigadistas.
En el operativo interinstitucional colaboraron elementos de la Guardia Nacional, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), la Policía Estatal, personal de la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Chignautla.
López Santos precisó que la Coordinación a su cargo ya emitió las recomendaciones necesarias para prevenir nuevos accidentes, mientras que la Secretaría de Turismo y el gobierno municipal determinarán el futuro operativo de la gruta.
Antecedentes del incidente
Los hechos se remontan al pasado 7 de julio, cuando seis integrantes de una familia y un guía ingresaron a la gruta para realizar un recorrido turístico en plena temporada de lluvias. Una crecida repentina del río subterráneo los arrastró y dejó atrapados en el interior. Un día después, el 8 de julio, fue rescatado el cuerpo de Gerardo Julián N. a 400 metros de la entrada, mientras que los restos de las otras tres víctimas fueron ubicados entre los días 10 y 11 de ese mismo mes, concretándose su recuperación definitiva en esta última intervención.