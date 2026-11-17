El gobernador Alejandro Armenta dio cumplimiento al compromiso asumido con los familiares de las víctimas de la Gruta de Chichicazapan, tras concluir la compleja operación de rescate de los tres cuerpos que permanecían a dos kilómetros de profundidad en este sitio natural del municipio de Cuetzalan.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, el mandatario estatal recibirá en los próximos días a los deudos para expresarles su respaldo directo. En las labores de extracción participaron 40 especialistas distribuidos en ocho equipos de Espeleología Rescate México, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Las maniobras finales se ejecutaron los días 13 y 14 de noviembre, aprovechando una breve tregua en las condiciones meteorológicas. Durante la primera jornada, que inició a las 5:00 horas, se recuperaron los restos de dos personas; al día siguiente, en una incursión que comenzó a las 7:00 horas, se extrajo a la tercera víctima. Los cuerpos de Karime Zuri Yamileth N., Yazmin Lizbeth N. e Ismael N. fueron recuperados en el mismo punto donde quedaron atrapados y quedaron de inmediato a disposición de la fiscalía general del Estado, en presencia de sus familiares.

El coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo, coronel Bernabé López Santos, explicó que el despliegue se activó tras el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional, el cual pronosticó una disminución de lluvias entre el 11 y el 15 de noviembre. Aunque el equipo interinstitucional arribó a Cuetzalan el día 10 y notificó a los familiares originarios de Chignautla, las precipitaciones registradas el 12 de noviembre obligaron a posponer el ingreso por motivos de seguridad para los brigadistas.