Alcaldes de la Ribera de Chapala rechazan acueducto Presa Solís-León y piden diálogo federal

En el marco del Día Mundial del Agua, alcaldes y una alcaldesa de ocho municipios de la Ribera de Chapala manifestaron su rechazo a la construcción del Acueducto Presa Solís-León y solicitaron al Gobierno de México reconsiderar el proyecto.

Las autoridades municipales de Chapala, Ocotlán, Jamay, La Barca, Poncitlán, Jocotepec, Tizapán el Alto e Ixtlahuacán de los Membrillos advirtieron que la ejecución y operación de esta obra podría generar impactos ecológicos, económicos, turísticos y sociales en la región, al reducir el volumen de agua que llega al Lago de Chapala.

Desde una postura técnica, social y ambiental, los munícipes hicieron un llamado a abrir un diálogo con el Gobierno Federal, al considerar que el proyecto pone en riesgo al lago más grande del país y su entorno.

El alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, señaló que guardar silencio ante esta iniciativa sería irresponsable, ya que afectaría al lago como regulador ecológico, además de impactar las actividades económicas y sociales de la zona. Subrayó que el planteamiento no busca confrontar estados, sino atender una responsabilidad de carácter nacional.

Asimismo, pidió a la Comisión Nacional del Agua transparentar la información y entablar mesas de diálogo con los municipios involucrados para analizar el proyecto desde un enfoque técnico.

El edil también informó que se han promovido más de 10 mil juicios de amparo, tanto colectivos como individuales, de los cuales cerca del 40 por ciento han sido desechados por la autoridad judicial bajo el argumento de falta de interés o afectación directa.

Indicó que, aunque el proyecto comenzó hace algunos meses, actualmente se encuentra detenido debido a la oposición de productores de Acámbaro, Guanajuato, quienes también han manifestado preocupaciones por posibles afectaciones.

Por su parte, la alcaldesa de Ocotlán, Deysi Nallely Ángel Hernández, resaltó la relevancia del Lago de Chapala como fuente hídrica para millones de personas y sustento de diversas actividades económicas, al tiempo que reiteró que no se oponen al desarrollo, sino a proyectos que comprometan la viabilidad del lago.

Recordó que desde 2009 el Lago de Chapala cuenta con la designación de sitio Ramsar, lo que lo reconoce como un humedal de importancia ecológica para la biodiversidad y la avifauna.

En tanto, el alcalde de Poncitlán, Arturo Israel Ascensio Gómez, consideró que el proyecto podría afectar no solo a los municipios de la ribera, sino también a otras entidades, por lo que propuso impulsar alternativas como el aprovechamiento del agua de lluvia.

En este posicionamiento también participaron César Molina Sahagún, alcalde de Jamay; Ricardo Hernández Becerra, de La Barca; Hugo David García, de Jocotepec; José Santiago Coronado, de Tizapán el Alto; y Heriberto García Murillo, de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes coincidieron en la necesidad de proteger el Lago de Chapala.