Alcaldes denuncian ecocidio de Pemex en Veracruz

Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que no existe fuga ni derrame en su infraestructura del sur de Veracruz, autoridades municipales de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron un ecocidio que ya afecta más de 50 kilómetros de litoral, con daños severos a la fauna marina, manglares, lagunas y a la economía local basada en la pesca y el turismo.

La conferencia de prensa fue encabezada por el alcalde de Pajapan, José Luis González Hernández, quien confirmó que el hidrocarburo continúa recalando en las playas desde la mañana del lunes. Acompañado por los alcaldes de Tatahuicapan y Mecayapan, exigió la intervención inmediata de las autoridades federales y acusó a la paraestatal de actuar como “juez y parte”.

Los ediles detallaron que el derrame ha impactado arrecifes, manglares, la Laguna del Ostión y playas como Tecuanapa, Peñahermosa, Zapotitlán, Playa Linda, Jicacal y Las Barrillas. Por su parte, pescadores de la zona han reportado el hallazgo de peces muertos y tortugas afectadas.

El hidrocarburo afecta gravemente a especies como peces, moluscos, crustáceos y aves marinas… Los residuos pueden permanecer en el ambiente durante meses, incluso años”, señalaron las autoridades locales.

La actividad pesquera se encuentra paralizada, lo que afecta a más de 100 pescadores de base y 25 eventuales, además de restauranteros, vendedores y prestadores de servicios. La contingencia ocurre a sólo unos días de las fiestas patronales de Pajapan (del 6 al 9 de marzo) y en vísperas de Semana Santa, temporadas clave para la economía regional.

¿De qué van a sobrevivir los pescadores? ¿Cómo se va a apoyar a los restauranteros? Pajapan vive del turismo”, cuestionó González Hernández. Ante el riesgo sanitario, Protección Civil municipal, Pemex y la Marina, determinaron el cierre del acceso a las playas.

cva*