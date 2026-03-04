Sheinbaum confirma que hay un detenido por el feminicidio de Kimberly Joselín

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ya hay una persona detenida por el caso de la joven estudiante Kimberly Joselín Ramos Beltrán, cuyo cuerpo fue localizado en una zona boscosa de Cuernavaca, tras haber sido reportada como desaparecida desde el 20 de febrero.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue categórica: “Ya hay un detenido, es una persona cercana a la joven, es un feminicidio”, declaración que marca una postura institucional clara sobre la tipificación del delito y el compromiso del Gobierno Federal frente a la violencia contra las mujeres.

Kimberly estudiaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El 20 de febrero salió rumbo al campus Chamilpa y notificó a su familia cuando llegó a la universidad. Posteriormente se perdió todo contacto. Ante ello, sus familiares presentaron la denuncia correspondiente y se activó la ficha de búsqueda bajo el expediente SG/CBPEM/DCAB/081/2026.

El 2 de marzo, autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo dentro del polígono de búsqueda. Un día después, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que, tras los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales, el cuerpo correspondía a la joven Kimberly Joselín.

“No habrá impunidad”

El fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que el caso se investiga con perspectiva de género, respeto al debido proceso y acompañamiento permanente a la familia.

No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, afirmó.

Explicó que desde que la familia denunció la desaparición, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas actuó conforme a los protocolos vigentes y en coordinación con las instituciones que integran la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Blumenkron Escobar informó que derivado de los actos de investigación se identificó a un probable responsable, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, en espera de que un juez determine su situación jurídica.

Subrayó que la información fue comunicada primero a la familia, privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público.

La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum refuerza la narrativa institucional de que el caso será tratado como feminicidio, un delito tipificado en el Código Penal Federal cuando el asesinato de una mujer ocurre por razones de género.

El señalamiento de que el detenido es una persona cercana a la víctima introduce una línea de investigación clave en este tipo de delitos, donde estadísticamente los agresores suelen pertenecer al círculo social inmediato.

La postura presidencial no solo confirma avances en la investigación, sino que envía un mensaje político y social de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, en un contexto nacional donde la exigencia de justicia por feminicidios mantiene alta sensibilidad pública.

Estudiantes de las unidades académicas de Farmacia, Medicina, Nutrición y Comunicación Humana se manifestaron por el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán. Captura de video

Exigencia de justicia

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresó indignación y exigencia de justicia tras la desaparición y posterior confirmación del fallecimiento de la estudiante.

El fiscal reconoció públicamente esa indignación como legítima y necesaria para construir una sociedad libre de violencia, reiterando que en la institución no se permitirá la criminalización de la víctima.

El probable responsable permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. La autoridad ministerial continuará integrando la carpeta de investigación para robustecer la acusación.

El caso se mantiene bajo seguimiento institucional y mediático, dada su clasificación como feminicidio y la confirmación presidencial sobre la detención.

asc