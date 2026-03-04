Banobras invertirá 150 mil mdp en 18 proyectos de construcción y ampliación de carreteras

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, anunció que en el presente 2026 ya están en marcha nuevos proyectos de construcción y ampliación de carreteras en el país.

Lo anterior, mencionó el funcionario, se realiza mediante la identificación de oportunidades de inversión para colaborar con el sector privado por medio de esquemas de financiamiento enfocados en la mejora de autopistas y más infraestructura.

Mendoza Sánchez explicó que existen 18 proyectos actualmente en desarrollo bajo este modelo, abarcando áreas de construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras en ciertas zonas del país.

¿Cómo se realizan las inversiones en carreteras?

El titular de Banobras expuso que las inversiones se llevarán a cabo a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), mediante dos ejes, el CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) y la Inversión Mixta.

El esquema de CMRO consiste en un contrato de corto o mediano plazo para la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura. No se considera una concesión, por lo que no implica la cesión de derechos sobre la infraestructura.

Para que esto se dé, el sector privado participa en la inversión y asume ciertos riesgos, mientras que el financiamiento puede incluir proyectos autofinanciables, así como la participación de la banca comercial y de desarrollo.

Bajo este eje, los activos deben conservarse en buenas condiciones conforme a los estándares de desempeño definidos en el contrato. El modelo contempla pagos sujetos al cumplimiento de estos estándares.

Para dar cumplimiento a todo lo anterior, se prevé la participación de un supervisor independiente el cual garantizará que se cumplan las condiciones establecidas en el esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación.

En cuanto al modelo de Inversión Mixta, aquí el sector público es el dueño mayoritario de la empresa por ello estos proyectos tienen que ser autofinanciables.

Hasta la fecha se ha dado mantenimiento a un total de 2 mil 485 kilómetros. Cuartoscuro

SICT presenta avance de infraestructura

En más sobre infraestructura en el país, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó su informe, resaltando que hasta la fecha se ha dado mantenimiento a un total de 2 mil 485 kilómetros.

Lo anterior se ha podido llevar a cabo, mencionó el funcionario, mediante una inversión total de 113 mil 361 millones de pesos. Dentro de los proyectos concluidos se encuentran San Ignacio Tayoltita en Sinaloa/Durango, Bavispe – Nuevo Casas Grandes en Sonora/Chihuahua y el Circuito Tierra y Libertad en Morelos.

En cuanto proyectos en proceso, Esteva Medina enlistó ocho corredores, teniendo prioridad en seis de ellos:

Cuautla – Tlapa (Morelos/Puebla/Guerrero).

Cuautla – Tlapa (Morelos/Puebla/Guerrero). Tamazunchale – Huejutla (San Luis Potosí/Hidalgo).

Macuspana – Escárcega (Tabasco/Campeche)

Salina Cruz – Zihuatanejo (Oaxaca/Guerrero)

Toluca – Zihuatanejo (Estado de México/Guerrero)

Guaymas – Esperanza – Yécora – Chihuahua (Sonora/Chihuahua).

fdm