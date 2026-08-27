EU presenta cargos contra el R1 y el R2, lugartenientes del CJNG

Un gran jurado federal presentó cargos contra dos de los principales lugartenientes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían enfrentarlos hasta a dos cadenas perpetuas consecutivas para cada uno de ellos.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) identificó a los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, el R1 y el R2, respectivamente, como comandos regionales del CJNG en el estado de Michoacán.

Los cargos, ante una corte federal en Washington, para ambos hermanos son por tráfico de cocaína, metanfetaminas y armas de fuego. Se basan en averiguaciones de la DEA en Los Ángeles y cooperación de autoridades mexicanas, informó el Departamento de Justicia.

Los hermanos Álvarez Ayala enfrentan pena mínima de 40 años

“De ser declarados culpables, cada uno de los Álvarez Ayala se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas”, de acuerdo con la información.

El gran jurado no incluyó cargos por terrorismo, pero el Departamento de Justicia mencionó en un comunicado que ambos pertenecen a la cadena de mando del CJNG, que fue declarado organización terrorista extranjera por el gobierno de la Unión Americana antes de que los cargos contra ambos fueran formulados.

Al anunciar los cargos, la directora de operaciones especiales de la DEA, Cindy Marx, dijo que su agencia perseguirá “a los líderes, facilitadores, financistas y cómplices corruptos de organizaciones narcoterroristas y los lleva ante la justicia en Estados Unidos a niveles sin precedentes”.

Cada acusación formal presentada contra miembros de cárteles del narcotráfico, como el CJNG, envía un mensaje claro: la DEA está comprometida y enfocada en desmantelar organizaciones terroristas violentas y despiadadas”, declaró Marx.

EU intensifica combate contra los cárteles

En el anuncio, el gobierno de Estados Unidos presentó por primera vez una coordinación interinstitucional tanto para dentro del país como para el extranjero, para combatir a estas organizaciones delictivas.

“Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero”, informó el Departamento de Justicia.

Dijo que el HSTF moviliza todo el poder de las fuerzas del orden estadunidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, con especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños.

*mcam