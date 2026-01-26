Aguascalientes sede de la estrategia regional de seguridad

Con el objetivo de articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y las entidades colindantes, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de los trabajos de las Mesas de Inteligencia, Judicialización y Operativa.

Este mecanismo busca establecer canales de coordinación interinstitucional para el desarrollo de acciones de seguridad en la región occidente y centro-norte del país.

Durante el evento, realizado en las instalaciones de la 14a Zona Militar, se formalizó la integración de grupos de trabajo donde convergen autoridades de diversos estados. La estrategia integra la participación activa del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La mandataria estatal reafirmó la disposición de la administración local para coadyuvar en las tareas de pacificación, señalando la apertura de la entidad para el intercambio de información y ejecución de operativos conjuntos.

Cuenten con Aguascalientes; seguiremos trabajando en coordinación con los estados de la región y con las autoridades de los tres niveles de gobierno para lograr una paz duradera en nuestra entidad y en todo el país”, puntualizó Jiménez.

Objetivos Prioritarios

En el marco del arranque de estas mesas, se presentaron indicadores correspondientes al desempeño en materia de seguridad pública en la entidad. De acuerdo con la información vertida en el encuentro, Aguascalientes reportó el registro de cero homicidios durante el pasado mes de noviembre.

Asimismo, se dio a conocer un avance del 75% en la detención de objetivos prioritarios, cifra que las autoridades atribuyen al seguimiento de labores de inteligencia y al cumplimiento de mandamientos judiciales en la demarcación.

Por su parte, el comandante de la 14/a. Álvaro Javier Juárez Vázquez, precisó que el propósito técnico de estas mesas es el fortalecimiento de las carpetas de investigación a través de inteligencia operativa.

La finalidad de estas mesas es reforzar las labores de inteligencia para tener información oportuna y de calidad, que a su vez permita fortalecer las carpetas de investigación, y así diseñar operativos conjuntos y efectivos en contra de la delincuencia en toda la región”, señaló el mando militar.

La estrategia regional no se limita a la jurisdicción local, sino que integra la colaboración de las Secretarías de Seguridad Pública y las Fiscalías de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas

El despliegue de esta estructura operativa contempla la unificación de criterios para la judicialización de casos y la optimización de los tiempos de respuesta ante incidentes delictivos que trascienden las fronteras estatales.

En la sesión de instalación estuvieron presentes figuras del sistema de justicia y seguridad, entre ellas la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez; el coordinador de la Guardia Nacional en la entidad, Homero Edmundo Blanco Lozada; y el jefe operativo de la V Región Militar, David Navarro Lara.

También asistieron el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; y el jefe de la Estación del CNI en Aguascalientes, Luis Gaistardo Serrano.

