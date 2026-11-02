SRE confirma muerte de un mexicano desaparecido tras choque de trenes en Toledo, España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de un mexicano que permanecía desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en España. La Cancillería informó que las autoridades españolas lograron identificar al connacional y que ya brinda asistencia consular a sus familiares para realizar los trámites correspondientes y la repatriación de sus restos.

A través de un comunicado, la SRE detalló que la confirmación se produjo luego de varios días de búsqueda y agradeció el apoyo de las autoridades españolas para localizar e identificar a las personas desaparecidas tras el siniestro.

“Las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre”, informó la dependencia.

La Cancillería también reconoció el trabajo de la Guardia Civil y de las instituciones que participaron en las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

SRE confirma identidad del mexicano fallecido

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, a través de la Embajada de México en España, ha mantenido contacto permanente con los familiares del connacional para brindarles acompañamiento durante este proceso.

La Cancillería mexicana agradece todo el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales para la búsqueda del connacional. Asimismo, reconoce a la Guardia Civil y a las demás autoridades españolas por el trabajo realizado en la atención de este lamentable siniestro y que permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del nacional mexicano”, indicó.

La dependencia agregó que la representación diplomática mexicana ha prestado asistencia consular a los familiares que viajaron a España y continúa acompañándolos en las gestiones necesarias.

Entre las acciones contempladas se encuentra el apoyo para cubrir los gastos funerarios y la repatriación de los restos del mexicano, conforme a las decisiones de sus familiares.

Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años Foto: Especial

Fernando de Jesús Calvillo Silva estaba desaparecido

A finales de octubre, Excélsior informó que Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes, era el mexicano que permanecía desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en Toledo, España.

Fernando se encontraba de vacaciones en el país europeo y tenía previsto permanecer dos semanas. Durante su estancia viajaría de Madrid a Sevilla para reunirse con su primo y celebrar su cumpleaños.

El familiar no logró abordar el tren porque se quedó dormido, una circunstancia que le salvó la vida.

Se iban a ver con mi primo, que está vacacionando allá, porque era su cumpleaños. Entonces, iban a festejar allá en Sevilla. Mi primo viajaba de Madrid a Sevilla, pero no pudo tomar el tren porque se quedó dormido y, pues bueno, pasó esta tragedia”, relató Alehmi Calvillo, hermana de Fernando.

El mexicano tenía aproximadamente cuatro años viviendo en Oklahoma, Estados Unidos, donde trabajaba como director de una asociación de arte y organizaba eventos para promover a artistas locales.

Esposo de Fernando resultó lesionado

Fernando viajaba acompañado de su esposo, Lorence, quien resultó herido durante el accidente ferroviario y fue trasladado al Hospital Alcázar, donde recibió atención médica.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, el esposo de Fernando sufrió una fractura en una pierna y diversas lesiones, aunque su estado de salud era estable.

Su esposo, Lorence, está hospitalizado. Tuvo fractura de una pierna, está muy golpeado, pero está estable. Hicimos videollamada con él y nos dijo que, una vez que fue el choque, no vio a mi hermano; no sabía si se había ido a otro lado, no sabía nada de él”, explicó Alehmi.

Durante los días posteriores al siniestro, la familia mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida y solicitó que se agilizaran las labores de búsqueda entre los vagones afectados.