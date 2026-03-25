Tequilera regresa doble de agua que consume, como parte de agenda sustentable

ernesto.mendez@gimm.com.mx

En el marco del Día Mundial del Agua, Diageo México dio a conocer que regresó en 2025, más del doble del volumen de agua que utilizó en sus operaciones de producción de tequila en Jalisco.

En un comunicado de prensa, destacó que para alcanzar esta meta invirtió más de 100 millones de pesos en proyectos hídricos con impacto local, como parte de la estrategia global Espíritu de Progreso, que incluyó la instalación de 40 sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas públicas, beneficiando a más de seis mil estudiantes.

Además construyó un humedal artificial en el municipio de San Diego de Alejandría conocido como “La Puerta de Los Altos de Jalisco”, para tratar aguas residuales y reutilizarlas en la agricultura; modernizó un tramo del sistema de aguas en el municipio de Atotonilco El Alto, que es la fuente de abastecimiento para 33 mil habitantes.

Excélsior

Asimismo, donó un cogenerador de energía para contribuir a la operación de largo plazo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán e instaló una línea morada de agua tratada para reúso en el campo y aportó una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, conocida como “Margaritas”, que se alimenta de energía solar, para contribuir al saneamiento del Canal San Joaquín.

Haiko Cremer, director general de Tequila y Mezcal en Diageo, señaló que el agua es esencial para la producción de estas bebidas y para las comunidades que la hacen posible; es un recurso clave para la resiliencia de los territorios frente al cambio climático.

Al regresar más del doble del volumen de agua que utilizamos en nuestras operaciones de tequila en Jalisco, no sólo estamos avanzando en nuestros compromisos, sino que también estamos fortaleciendo los medios de vida locales y la sostenibilidad”, manifestó.

Agregó que en los últimos tres años, Diageo México y Tequila Don Julio, reforestaron más de 50 mil árboles en Jalisco y donaron dos viveros para producir más de 20 mil plantas nativas.

Estos proyectos también generan beneficios relacionados con la reposición de agua, incluyendo impactos en la biodiversidad, la salud del suelo y la infiltración del agua en la tierra", subrayó.

Alan Loredo, vicepresidente de Relaciones Corporativas para México y Tequila en Diageo, reveló que en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al agua y la sustentabilidad que promueve la Conagua, fueron la firma en la industria tequilera con mayor volumen de agua donado temporalmente el año pasado.

Puntualizó que el programa “Preservar el Agua para la Vida”, se enfoca en cuatro objetivos: reducir el uso del agua en las operaciones con una mejora en la eficiencia de agua del 40 por ciento en áreas de estrés hídrico y 30 por ciento como empresa.

«pev»