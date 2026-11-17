Agricultores bloquearon cinco puntos carreteros de Jalisco en demanda de un precio justo para el maíz.

El principal motivo de nuestras manifestaciones, que tenemos desde hace un año y meses, es reclamar un precio justo del maíz.

Entonces, la mayor parte de los productores son maiceros. El Gobierno nos está dando largas y no llegamos a un acuerdo", dijo Raúl Marcial, agricultor.

Los puntos bloqueados son:

- Carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40.

- Carretera a Nogales, a la altura de la gasolinera de La Venta del Astillero.

- Ocotlán, Jalisco, sobre la autopista Guadalajara-México, a la altura de la caseta de Ocotlán.

- La Barca, Jalisco, sobre la carretera La Barca-Atotonilco, a la altura del Hotel Krystal.

- Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sobre la carretera 80, a la altura de la caseta de cobro.

Agricultores utilizan sus tractores para bloquear cinco carreteras en Jalisco Foto: Especial

La Secretaría de Agricultura pospuso la reunión en la que se definirían el precio justo del maíz y los apoyos que se brindarían a los productores.

La reunión que teníamos pendiente era la del precio del maíz. Iban a definir el apoyo que ellos iban a dar y el precio justo que ellos llaman. Todavía no está bien definido, eso era lo que queríamos".

Pero, además, la Ley del Agua tiene más de un año y los reglamentos todavía no están listos ni se están ejecutando. Hay muchísima gente que está perdiendo sus concesiones de pozos porque no les están pudiendo prorrogar, debido a que no está todo definido. Conagua lleva más de un año parado y, prácticamente, no está trabajando", mencionó Noé Ortiz, delegado del grupo Amigos por el Campo Jalisco.

Los bloqueos han generado afectaciones a los automovilistas que circulan por estas vías.

En sí, lo que nos afecta es el tiempo, porque nosotros vamos a trabajar a Tuxpan y estamos yendo de ida y vuelta diariamente.

Por ejemplo, ahorita la idea era llegar más o menos a las 12:30 y trabajar hasta las ocho de la noche allá, para después regresar, pero al parecer ya no se va a poder", comento uno de los afectados.

Los agricultores advirtieron que los bloqueos no serán retirados hasta que sus demandas sean escuchadas y se llegue a un acuerdo con las autoridades.