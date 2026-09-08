Supera CDMX promedio histórico de lluvias; acumula 849 mm de enero a septiembre

La Ciudad de México ha registrado un acumulado pluviométrico histórico de 849.99 milímetros del 1 de enero al 8 de septiembre de 2026, una cifra que supera de manera sustancial la media histórica calculada para el mismo periodo entre 1982 y 2024, la cual se ubica en 665.24 milímetros.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), tan solo en los primeros ocho días de septiembre la precipitación en la capital sumó 49.27 mm, ante un promedio mensual histórico de 135.10 mm.

Este volumen acumulado responde a las intensas precipitaciones recientes. Tan solo en la última jornada reportada, la capital captó un volumen de agua superior a los 6.1 millones de metros cúbicos, registrando una precipitación promedio diaria de 4.14 mm.

Las estaciones pluviométricas con mayor captación en la capital fueron Zarco, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, con 17.00 mm; Planta Chapultepec, en Miguel Hidalgo, con 15.25 mm; así como Lindavista, en Gustavo A. Madero, y E.P. Zacatón, en Tlalpan, ambas con 13.25 mm. En la zona metropolitana destacaron Lago de Guadalupe con 19.50 mm y Vaso de Cristo con 17.17 mm.

Para hacer frente a las contingencias urbanas generadas por las lluvias, la SEGIAGUA movilizó un operativo integrado por 115 elementos operativos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas, y 40 equipos de maquinaria especializada, incluyendo 20 equipos hidroneumáticos y 6 equipos Hércules.

Las brigadas atendieron el 100% de los encharcamientos registrados en avenidas principales de alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa. Asimismo, las autoridades confirmaron que los niveles de presas, ríos y cauces en la capital se mantienen en parámetros estables.