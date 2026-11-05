Adolescente atropella a madre y sus dos hijos cuando viajaban en triciclo

Una mujer y sus dos hijos resultaron lesionados luego de que el triciclo en el que se dirigían a la escuela fuera impactado por un automóvil conducido por un adolescente en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

El percance se registró sobre la avenida Huicalco, a la altura del fraccionamiento Ciudad Natura 2, donde el auto particular embistió a la familia y provocó que sus integrantes cayeran y sufrieran diversas lesiones.

Tras el reporte, paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindarles atención pre hospitalaria.

Debido a las heridas que presentaban, los tres fueron trasladados al Hospital General de Subzona número 33.

Entre las lesiones reportadas destaca una probable afectación de gravedad en la cabeza de la madre, quien requirió atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional participaron en las primeras labores de auxilio, mientras que policías municipales se hicieron cargo del conductor, quien fue detenido al confirmarse que era menor de edad.

El accidente generó inquietud entre vecinos de la zona, quienes señalaron la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial, particularmente en calles cercanas a planteles educativos, donde diariamente transitan estudiantes y sus familias.