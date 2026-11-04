Incendian auto por disputa de estacionamiento en Hidalgo

Una presunta disputa vecinal por un espacio de estacionamiento habría motivado a dos sujetos a incendiar un automóvil en la colonia Infonavit, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, hecho que quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

En las imágenes se observa a dos individuos que portaban cascos de motociclista cuando se aproximaron al auto y rociaron sobre la carrocería una sustancia aparentemente inflamable.

Minutos después, uno de ellos regresó y provocó el fuego, que rápidamente se extendió por la unidad.

Ante la emergencia, habitantes de la zona intentaron apagar las llamas mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de auxilio. Posteriormente, elementos de Protección Civil y servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación.

Tras la intervención, se descartaron personas lesionadas, aunque el automóvil presentó daños materiales a consecuencia del incendio.

La grabación del ataque comenzó a circular y evidenció la manera en que fue cometido el presunto acto intencional.

Hasta ahora, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni sobre posibles detenciones, mientras que la supuesta disputa por el cajón de estacionamiento se mantiene como la principal línea relacionada con el incidente.