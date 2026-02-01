Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco 1733 del 1 de febrero de 2026

La Lotería Nacional lleva a cabo el Sorteo Zodiaco 1733 hoy, domingo 1 de febrero, y en esta ocasión el billete conmemorativo es por los 50 años de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Se trata de un reconocimiento a una institución que destaca “como pilar de la democracia económica y garante de los derechos de las personas consumidoras en México”, asegura la Lotería Nacional.

A lo largo de este medio siglo, la Profeco se ha enfocado en defender la economía de las familias mexicanas, así como de los mercados justos y transparentes.

La Procuraduría nació hace cinco décadas con la misión de garantizar que consumir no significara engaño, abuso ni indiferencia”, destacó su titular, Iván Escalante Ruiz, durante la develación del billete conmemorativo.

Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Zodiaco 1733 para celebrar el 50 aniversario de la Profeco, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 7 millones de pesos en una serie.

Esto significa que para hoy la serie consta de 120 mil emisiones, es decir, que los billetes van numerados del 00000 al 9999 por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Cada cachito cuesta 20 pesos y la serie, 400 pesos.

Sorteo Zodiaco 1733 del 1 de febrero de 2026 Profeco

¿Cuáles son los números ganadores?

En las próximas horas se darán a conocer a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1733 en honor al medio siglo de la Profeco, por lo que te invitamos a seguir pendiente y descubrir si inicias el mes de febrero con unos millones en la bolsa.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Zodiaco 1733. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 1 de febrero, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco 1733 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 1 de febrero. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

Billete del Sorteo Zodiaco 1733 Lotería Nacional

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 3 de febrero. El Sorteo Mayor 4000 estará dedicado al 35 aniversario de la Fundación Alfredo Harp Helú. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.