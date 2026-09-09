Acusan a Layda Sansores de minimizar violencia y ocultar cifras de homicidios en Campeche

La estrategia de seguridad en el estado de Campeche se encuentra bajo un intenso escrutinio. Diversos sectores ciudadanos y legislativos señalan una presunta omisión por parte de la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de fallar en la contención de la violencia que azota a la entidad, particularmente en el municipio de Carmen.

Ciudad del Carmen se ha consolidado como el municipio más violento e inseguro de Campeche, concentrando la mayor incidencia de delitos de alto impacto y homicidios dolosos. A pesar de que el gobierno estatal ha buscado proyectar una imagen de estabilidad, la realidad operativa desmiente estos esfuerzos: las tasas de delitos patrimoniales y violencia homicida superan con creces al resto de la región, convirtiendo a la zona sur en un foco rojo prioritario.

La crítica sobre la omisión gubernamental se sustenta en una alarmante disparidad estadística. Mientras la administración estatal recalca cifras de paz, existe un desfase documentado entre los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los del Inegi. Entre 2021 y 2025, el SESNSP reportó 389 homicidios, mientras que el Inegi contabilizó 446; esta diferencia de 57 ejecuciones no reportadas formalmente ha generado exigencias para que el gobierno transparente la situación real del estado.

La administración de Sansores ha sido señalada por intentar minimizar la crisis de seguridad, recurriendo a descalificaciones como calificar las denuncias ciudadanas de "noticias falsas de bots" o centrarse en culpar a administraciones pasadas. Esta estrategia ha sido rechazada por la ciudadanía, que exige acciones tangibles en lugar de justificaciones luego de que casi el 70% de la población ha manifestado sentirse insegura.