Sube Covid-19 en Hidalgo: 183 casos acumulados y 16 muertos en lo que va del año

Hidalgo acumuló 183 casos confirmados de Covid-19 hasta la semana epidemiológica 37 de 2026, de acuerdo con los registros de vigilancia sanitaria, lo que representa un incremento de cuatro casos respecto al periodo anterior.

Entre el 13 y el 19 de septiembre se contabilizaron 183 casos positivos, frente a los 179 reportados durante la semana epidemiológica 36. La positividad se mantuvo en 4.5 por ciento durante ambos periodos.

El registro de defunciones también presentó una variación. El acumulado estatal pasó de 15 a 16 fallecimientos, es decir, se incorporó una nueva defunción asociada a la enfermedad durante la semana analizada.

Paralelamente, las notificaciones relacionadas con Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG) aumentaron en la entidad. En la semana 37 se reportaron 4 mil 65 registros, mientras que en la semana previa fueron 4 mil 1, una diferencia de 64 notificaciones.

Los datos forman parte de los informes semanales utilizados por la Secretaría de Salud federal para dar seguimiento al comportamiento de Covid-19 y otros virus respiratorios en el país.

Ante la presencia de padecimientos respiratorios, las autoridades sanitarias mantienen entre sus recomendaciones las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y procurar una adecuada ventilación de los espacios.

También se recomienda que quienes presenten síntomas respiratorios reduzcan el contacto cercano con personas vulnerables y busquen valoración médica cuando los signos de la enfermedad se intensifiquen. La automedicación debe evitarse, particularmente en personas pertenecientes a grupos de mayor riesgo.