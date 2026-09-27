A pesar de subir banderazo a 45 pesos, taxistas de Pachuca piden otro aumento

Una tarifa mínima de 50 pesos es la propuesta que plantearon operadores de taxi en Pachuca, Hidalgo, luego de que esta semana se autorizara un ajuste de 38 a 45 pesos para el servicio.

Los conductores señalaron que el nuevo monto no compensa, desde su perspectiva, los gastos que implica mantener en operación las unidades ni el tiempo que requieren determinados recorridos, principalmente en zonas donde se registra mayor congestión vehicular.

Entre los puntos señalados se encuentran los traslados hacia el sur de la ciudad, donde la circulación puede ralentizarse durante las horas de mayor demanda. De acuerdo con los operadores, algunos servicios pueden prolongarse hasta una hora debido a las condiciones del tránsito.

Los conductores señalaron que el nuevo monto no compensa, desde su perspectiva, los gastos que implica mantener en operación las unidades ni el tiempo que requieren determinados recorridos. Foto: Especial

La metodología empleada para definir el incremento también fue cuestionada por integrantes del gremio, quienes consideraron necesario incorporar información obtenida directamente en las calles y no únicamente mediante análisis administrativos.

En este contexto, solicitaron a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), Lizbeth Robles, realizar un recorrido durante las horas de mayor carga vehicular para conocer los tiempos y condiciones en que se desarrolla la prestación del servicio.

Los conductores señalaron que el nuevo monto no compensa, desde su perspectiva, los gastos que implica mantener en operación las unidades ni el tiempo que requieren determinados recorridos. Foto: Especial

Pasó de 38 a 45 pesos el tarifazo

En días pasados, en Hidalgo, el servicio de transporte público individual tuvo una actualización en sus tarifas, con un nuevo esquema que contempló modificaciones tanto en el costo inicial del viaje como en el cobro por distancia recorrida.

De acuerdo con el esquema anunciado, el banderazo pasó de 38 a 45 pesos, mientras que el costo por cada kilómetro adicional aumentará de 3 a 4 pesos.

La modificación sería aplicada de manera gradual y estaría dividida en cinco etapas, con las que se prevé extender el nuevo esquema tarifario a los 84 municipios del estado.

La primera fase contempla a Pachuca y Mineral de la Reforma, debido a que ambos concentran una parte importante de las unidades que prestan el servicio de taxi en la entidad.

Como parte de esta actualización también se contempla la incorporación progresiva del taxímetro digital, mediante dispositivos físicos que permitirán determinar el importe del servicio con base en factores como la distancia recorrida y el tiempo utilizado durante el traslado.

La instalación de estos equipos se realizará conforme avance la aplicación de las distintas fases del nuevo esquema, hasta alcanzar al resto de los municipios hidalguenses.

Con estos cambios, el sistema de cobro del transporte individual incorporará de manera gradual mecanismos digitales para calcular el costo de los viajes, mientras las nuevas tarifas entran en vigor en las diferentes regiones del estado.