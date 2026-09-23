Padres de bebés fallecidos en Durango impiden por ahora realizar exhumaciones

Padres de los cinco bebés fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango recibieron un certificado de defunción, pero los cuerpos no fueron sometidos a una necropsia.

La fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, destacó que hay padres de familia que no quieren la exhumación, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe iniciar las investigaciones.

Puntualizó que siempre apoyan con las instalaciones del Semefo a la dependencia federal cuando suceden homicidios o se denuncian negligencias médicas, para la práctica de necropsias, pero en este momento no han solicitado una colaboración.

De la Garza Fragoso sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá determinar si hubo omisiones, negligencia u ocultamiento de algún hecho delictivo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Recordó que el estado tiene mayor capacidad para la realización de los servicios periciales que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).