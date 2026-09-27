Gobierno de Sonora monitorea y alista operativo preventivo ante el avance del huracán Polo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encabezó las acciones de seguimiento y respuesta preventiva ante la trayectoria del huracán “Polo”, cuyos primeros efectos están previstos a partir del lunes.

La estrategia operativa es coordinada a través del Comité de Operaciones de Emergencias, el cual concentra el trabajo de dependencias de los tres niveles de gobierno para salvaguardar a la población en las zonas de mayor riesgo ante lluvias, vientos fuertemente intensos, escurrimientos e inundaciones.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, confirmó que se mantiene listo un amplio despliegue de elementos de seguridad pública, equipo, maquinaria pesada e insumos de asistencia social mediante dependencias como Protección Civil, Salud, Bienestar y DIF Sonora.

"Decirle a la ciudadanía que estamos todos atentos, seguridad pública, todos con el despliegue oportuno, con la maquinaria, con los elementos, con todos los insumos listos, con los apoyos alimentarios, con DIF Sonora, con Bienestar, para poder atender a la población", enfatizó el funcionario estatal al transmitir tranquilidad a los habitantes.

Asimismo, el titular de la política interna puntualizó la importancia de la supervisión permanente que realiza el Ejecutivo estatal. "Que la gente se sienta tranquila, que tomen las medidas preventivas que siempre son indispensables para que nadie se ponga en riesgo. Todo esto coordinado por el gobernador del estado, Alfonso Durazo, quien está atento minuto a minuto de los avances de este fenómeno climatológico y la atención que les estamos dando todas las dependencias", subrayó Salazar Razo respecto a los protocolos preventivos en marcha.

Ante el desplazamiento del fenómeno meteorológico hacia el Golfo de California, las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a conservar la calma y permanecer atenta a los avisos oficiales de Protección Civil, evitando cruzar arroyos o vialidades inundadas.