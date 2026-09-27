Hallan sin vida a dos niños desaparecidos tras las lluvias que dejó Polo en Jalisco

Dos de los cuatro integrantes de una familia que fueron arrastrados junto con su vivienda, arroyo abajo, en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende, Jalisco, debido a las fuertes lluvias provocadas por el huracán Polo, fueron localizados sin vida.

Las autoridades informaron que las dos personas localizadas son menores de edad. El operativo de búsqueda de sus padres continúa.

También se informó que ya existe comunicación por tierra con la comunidad de La Cuesta, a través del antiguo camino, por lo que, hasta el momento, no se requiere ayuda humanitaria.

Uno de los helicópteros enviados, El Fénix, realiza recorridos a lo largo del cauce del arroyo para localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas.

Con maquinaria pesada ya se trabaja en los puntos carreteros afectados para retirar el material producto de los derrumbes registrados en los kilómetros 23 y 25 de la carretera estatal 555.

Debido a las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde y noche del sábado, así como a la creciente súbita de un arroyo, se registraron diversas afectaciones en la comunidad de La Cuesta.

Entre ellas se encuentra el colapso estructural de cuatro viviendas: tres quedaron completamente destruidas y una presenta aproximadamente 60 por ciento de afectaciones.

En Durango, fuertes lluvias dejan tres muertos

Por Alma Gudiño

Luego de un intenso operativo implementado por corporaciones de auxilio y de seguridad, fueron localizados y rescatados los cuerpos de tres personas arrastradas por la corriente del arroyo en la cabecera municipal de Guanaceví, Durango.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que fue la mañana de este domingo cuando se encontraron los cadáveres, que corresponden a dos hombres y una mujer que iban a bordo de una camioneta blanca, mientras que la unidad motriz de color rojo fue arrastrada sin tripulantes, por lo que la búsqueda se extendió a pie por los márgenes del arroyo.

El funcionario estatal informó que, derivado de las fuertes lluvias registradas durante la tarde del sábado en municipios de la sierra y las quebradas, poco después de las 18:00 horas se registró el crecimiento del río que atraviesa la cabecera municipal de Guanaceví, provocando el arrastre de las dos unidades, una de ellas donde viajaban las víctimas.

Tras el reporte se activó el operativo para la búsqueda de las personas y los vehículos. Uno de ellos fue localizado aguas abajo sin tripulantes, por lo que el despliegue continuó hasta encontrar los cuerpos.

Galindo Cabada expresó sus más sentidas condolencias a las familias ante la irreparable pérdida.

En el operativo participaron cuadrillas de la empresa minera Endeavour Silver, voluntarios y habitantes.

Destacó la importancia de que la ciudadanía actúe con mayor prudencia y evite introducirse o intentar cruzar corrientes de agua ante la creciente de ríos y arroyos, propia de la temporada de lluvias.