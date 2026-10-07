Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguraron armamento en el municipio de Mazatlán, Sinaloa

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un importante arsenal y equipo tecnológico en la localidad de El Rosario, municipio de Mazatlán.

El operativo, realizado el pasado 4 de octubre durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a cargo de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, derivó en la incautación de tres armas largas, seis cargadores y diverso equipo táctico.

Asimismo, las autoridades decomisaron un complejo equipo para la operación de aeronaves no tripuladas, compuesto por 42 artefactos explosivos improvisados, 15 drones, 15 controles, 15 rollos de cable de fibra óptica, 14 baterías, siete gafas y tres pantallas de monitoreo.

De acuerdo con el informe oficial, en lo que va de la presente administración, las Fuerzas Armadas han logrado asegurar 27,844 armas de fuego, más de cinco millones de cartuchos y 122,485 cargadores, asestando un golpe estratégico a las estructuras del crimen organizado.

Todo el material bélico fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Mazatlán para integrar las investigaciones correspondientes, garantizando un actuar apegado al estado de derecho y los derechos humanos.