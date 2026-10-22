Acercan servicios médicos gratuitos a familias en Tampico

Con una estrategia enfocada en la atención a 12 polígonos distribuidos en 10 municipios del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, encabezaron el Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Tampico.

La iniciativa acerca servicios médicos gratuitos y fomenta la organización vecinal como motor de cambio en zonas de atención prioritaria.

Durante el encuentro, el mandatario estatal enfatizó el valor de la integración comunitaria para consolidar el desarrollo local.

“No me resta más que decirles que sigamos trabajando juntos, que sean ustedes la fuente, esa pequeña bola de nieve que ya no es tan pequeña, pero que con esa confianza y con esta integración social y saber que sí se puede, sigamos impulsando juntos esta gran transformación social de nuestra entidad, de nuestras comunidades y que todos podamos vivir en paz, trabajando con bienestar para nuestra familia”, expresó el gobernador.

Por su parte, la presidenta del DIF Tamaulipas dio a conocer que se organiza una reunión general con los representantes de todos los sectores beneficiados para compartir resultados y fortalecer el tejido social.

“Todo el cariño y todo el amor para todos los integrantes de Lazos en todos los polígonos que estamos. Esperamos que sigamos conviviendo y vamos a hacer reuniones en donde convivan los 12 polígonos para que se conozcan, intercambien ideas y satisfacciones que han tenido”, manifestó la doctora María de Villarreal.

Lazos del Bienestar aborda problemáticas prioritarias como la extorsión, el cobro de piso y el narcomenudeo mediante la participación ciudadana y el trabajo coordinado con las autoridades. A través de los Corredores de la Salud, la población accede a consultas generales, dentales y nutricionales, esquemas de vacunación, orientación en planificación familiar, atención materna y estudios preventivos de cáncer de mama con la prueba iBreast Exam.

Asimismo, se entregan medicamentos, auxiliares auditivos y lentes graduados, al tiempo que se facilita el registro al programa IMSS Bienestar para asegurar una cobertura de salud integral en la entidad.