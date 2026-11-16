Una persona perdió la vida y ocho más resultaron lesionadas tras la volcadura de un camión de pasajeros sobre la carretera libre Refugio-San Marcos, a la altura de la localidad de Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad salió de Guadalajara y tenía como destino el municipio de Etzatlán. Tras el accidente, elementos de Protección Civil de Teuchitlán, El Arenal y Tala, junto con personal de servicios médicos, acudieron al sitio para atender la emergencia.

Las ocho personas lesionadas, cuatro hombres y cuatro mujeres, fueron reportadas con un estado de salud de regular a grave.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles fueron las causas que provocaron que el camión terminara volcado sobre la carretera.

Volcadura de camión de pasajeros deja un muerto y ocho heridos en Teuchitlán. Especial

Incendio consume fábrica de tarimas

Una fábrica de tarimas resultó afectada por un fuerte incendio registrado sobre la calle Othón Blanco, en Guadalajara, donde una gran cantidad de madera fue consumida por las llamas.

Alfonso Fabián, primer oficial de Bomberos de Guadalajara, explicó que el establecimiento tenía una superficie aproximada de 20 por 20 metros y que el fuego se encontraba extendido en una importante parte de las instalaciones.

Ante la magnitud del siniestro, los bomberos establecieron cuadrantes para ingresar y combatir las llamas. A las labores también se sumaron elementos de Protección Civil del Estado y de Tlaquepaque.

Como medida preventiva, cuatro trabajadores adultos que se encontraban en el lugar fueron evacuados, luego de que intentaran sofocar el incendio.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni lesionadas, aunque el fuego provocó importantes daños materiales en la fábrica.