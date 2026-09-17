Conductor de 93 años embiste a mujer tras confundir freno con acelerador en NL 

Un conductor de 93 años confundió el pedal del freno con el acelerador y embistió a una mujer que caminaba por la acera frente a un consultorio médico en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El accidente ocurrió sobre la avenida Manuel Gómez Morín, a la altura de la colonia Del Valle, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo blanco circulaba por la zona y, de manera repentina, aceleró.

En las imágenes se observa cómo el automóvil se dirige directamente hacia una mujer que caminaba por la banqueta. El vehículo la impactó y la proyectó varios metros.

Tras el golpe, el conductor continuó avanzando hasta introducirse al interior de una farmacia, donde provocó daños en los anaqueles, productos y cristales de la entrada.

Personal del establecimiento solicitó auxilio a través del número de emergencias 911.

La víctima fue identificada como Rosalva Garza, de 56 años, quien fue trasladada de emergencia a un hospital privado. De acuerdo con los primeros reportes, su estado de salud fue considerado fuera de peligro, aunque delicado.

El conductor, un hombre de 93 años, permaneció en el lugar después del accidente. De acuerdo con lo que trascendió, habría señalado que confundió el pedal del freno con el acelerador.

Elementos de Protección Civil de San Pedro Garza García y policías municipales acudieron al sitio para atender la emergencia, acordonar el área y recabar información entre los empleados del establecimiento.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.