Abaten a El Meny Carranza en Cucurpe, Sonora; estaba prófugo desde julio

Francisco Manuel Romero Carranza, alias El Meny Carranza, considerado un objetivo delictivo prioritario en Sonora y quien permanecía prófugo tras escapar del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo, fue abatido ayer durante un operativo de seguridad en las inmediaciones del poblado de San Antonio, en la sierra del municipio de Cucurpe.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el despliegue se realizó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes repelieron una agresión armada con apoyo terrestre y aéreo.

Tras el enfrentamiento, las autoridades reportaron la detención de cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva, además del aseguramiento de armas, vehículos y equipo táctico.

Entre los detenidos se encontrarían dos hombres identificados como Juan Francisco Rivera López, alias “El Pollo” y Nolberto Manuel Rivera López, alias El Nolo, quienes contaban con órdenes de aprehensión por homicidio calificado y asociación delictuosa.

Investigación por el asesinato de un jefe de grupo de la AMIC

Ambos son señalados por su presunta relación con la investigación por el asesinato de Juan Manuel Quintana Valenzuela, jefe de grupo de la AMIC, ocurrido el pasado 18 de junio en Ímuris. Por cada uno de ellos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permitiera su captura.

Como resultado del operativo en la zona serrana de Cucurpe, las corporaciones de seguridad aseguraron siete armas de fuego, cinco largas y dos cortas, así como 45 cargadores, cartuchos útiles, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con presunta marihuana.

Los aseguramientos forman parte de las investigaciones para determinar el alcance de las actividades de los presuntos integrantes de la célula delictiva y sus posibles vínculos con otros hechos criminales en la región.

Francisco Manuel “N” permanecía prófugo desde el 11 de julio de 2026, cuando logró escapar del Cereso número 2 de Hermosillo junto con otros dos internos, de acuerdo con los antecedentes proporcionados en la información del caso.

Tras su fuga, la Fiscalía estatal lo mantuvo entre sus objetivos prioritarios y ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que contribuyera a localizarlo y capturarlo.

Los Fantasmas y su presunta relación con Los Chapitos

Su localización y muerte durante el operativo representan un nuevo episodio dentro de las acciones de seguridad desplegadas en la región norte de Sonora, donde las autoridades han mantenido investigaciones sobre grupos delictivos con presencia en municipios serranos.

De acuerdo con fichas de inteligencia militar citadas en la información del caso, Romero Carranza era señalado como presunto segundo al mando de “Los Fantasmas”, una célula criminal que estaría vinculada con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Las referencias de inteligencia ubican la presunta actividad de este grupo en municipios como Sáric, Tubutama, Santa Ana, Magdalena de Kino y Cucurpe.

*mcam