El 90% de las quemaduras infantiles se registran en casa: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el 90 % de las quemaduras que sufren los niños menores de cinco años se registran en su hogar, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a fortalecer las medidas de prevención y protección.

De hecho, el instituto registró un incremento cercano al 50 % en las atenciones a niños con lesiones por quemaduras, ya que en 2024 se tenían 217 casos, frente a 332 en 2025.

Este aumento se reportó en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, donde del total de valoraciones realizadas en 2025, el 10 % requirió hospitalización e intervenciones quirúrgicas.

Claudia Berenice Hernández Valverde, cirujana plástica de la Unidad de Quemados de dicha unidad médica, señaló que la mayoría de estos eventos son prevenibles, y además de los cuidados de los adultos se deben impulsar programas de autocuidado desde el nivel preescolar.

El 90 % de las quemaduras en niños menores de cinco años suceden en el hogar, principalmente en la cocina y en el baño, y son prevenibles hasta en un 95 por ciento”.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Hernández Valverde explicó que en la primera infancia la causa más frecuente son las quemaduras por líquidos calientes como sopas, caldos o agua.

Mientras que en adolescentes se vinculan a la manipulación de sustancias inflamables y retos de redes sociales. Con respecto a la atención médica, la especialista señaló que es importante evitar el uso de remedios caseros aplicados antes de la llegada al hospital.

Frecuentemente encontramos que antes de acudir a atención médica especializada se aplican remedios caseros como pasta dental, clara de huevo, mostaza o incluso cal, lo que agrava la lesión y profundiza la quemadura. Una vez que ocurre una quemadura, la vida de un niño no vuelve a ser igual”, indicó Hernández Valverde

Medidas de prevención

Para reducir estos accidentes, el IMSS recomendó: