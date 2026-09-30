A 65 años de su fundación, CETYS reafirma su compromiso con el talento para una región global

Hace 65 años, CETYS Universidad nació en Baja California con la visión de contribuir a la formación de profesionales capaces de transformar su entorno. Hoy, con una comunidad de más de 8 mil estudiantes, cerca de 55 mil egresados y más de mil profesores, la institución enfrenta una nueva etapa: preparar talento para una región donde las fronteras económicas, académicas y tecnológicas son cada vez más estrechas.

Su ubicación en la frontera norte, con una colindancia estratégica con California —una de las economías más grandes y dinámicas del mundo—, ha marcado parte de esta evolución. CETYS ha consolidado una vocación internacional que hoy se traduce en más de 100 alianzas académicas en más de 30 países, programas de movilidad y proyectos de colaboración con instituciones, empresas y organismos de México, Estados Unidos y otras regiones del mundo.

La relevancia de este vínculo con la región CaliBaja quedó reflejada recientemente. El 15 de septiembre de 2026, el Condado de San Diego otorgó a CETYS Universidad la "Proclamación del Día de CETYS", un reconocimiento que destaca la trayectoria y contribución de la institución a la comunidad y a la colaboración entre ambos lados de la frontera.

La proclamación ocurre en un momento en el que la relación entre México y Estados Unidos enfrenta nuevos retos y, al mismo tiempo, abre oportunidades para las instituciones capaces de conectar al sector educativo con las necesidades de una economía binacional.

"Hace más de seis décadas, CETYS nació del sueño y la visión de la comunidad bajacaliforniana: formar jóvenes con talento, carácter y visión global. Un proyecto que, gracias al compromiso de líderes y empresarios, ha transformado vidas y regiones enteras (...) Se ha desarrollado de una manera sistemática, ampliando su impacto, cobertura, alcance y trascendencia. CETYS tiene como vocación la enseñanza de la ciencia y la formación integral de las personas", afirma el Dr. Fernando León García, rector del Sistema CETYS Universidad.

Un ejemplo de esta visión es el Centro de Innovación CaliBaja (CIC), desarrollado por CETYS y el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana e inaugurado durante el primer semestre de 2026.

A esta iniciativa se suman nuevas alianzas académicas. En junio de este año, CETYS formalizó un convenio con Southwestern College, en California, para fortalecer la movilidad académica y desarrollar programas conjuntos. Ese mismo mes estableció un Memorándum de Entendimiento con la Universidad Católica del Uruguay, orientado a impulsar la movilidad estudiantil y académica y ampliar sus vínculos con América Latina.

A 65 años de su fundación, CETYS busca posicionar la siguiente etapa de su historia en torno a una pregunta que trasciende a la propia institución: cómo formar el talento que necesita una región que ya no puede entenderse únicamente desde un solo lado de la frontera

La respuesta de CETYS está en una universidad con una perspectiva internacional, pero con raíces en su territorio: formar personas capaces de desenvolverse en escenarios globales, generar conocimiento, conectar comunidades y contribuir al desarrollo de una región estratégica para México y Norteamérica.