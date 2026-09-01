Refinería Olmeca en Dos Bocas, clave ante alza en combustibles y desabasto: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la construcción de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, y aseguró que su operación ha permitido a México enfrentar de mejor manera el incremento internacional en los precios de los combustibles y los problemas de abastecimiento derivados de la guerra en Medio Oriente.

Durante su mensaje de este martes, la mandataria respondió a las críticas que recibió el proyecto de infraestructura energética y atribuyó a la refinería parte de la capacidad que tiene actualmente el país para mantener el suministro de combustibles.

A todos aquellos que criticaron la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que gracias a la misma hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta también destacó que, pese al escenario internacional, se han mantenido los precios de combustibles como gasolina y diésel.

Pemex reduce su deuda en 20 mil millones de dólares

En el mismo balance sobre el sector energético, Sheinbaum informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su deuda en 20 mil millones de dólares.

La mandataria señaló además que actualmente la empresa produce 1.77 millones de barriles diarios de petróleo, junto con casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Hoy producimos 1.77 millones de barriles diarios y casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural”, señaló.

La cifra de producción petrolera mencionada por la presidenta coincide con la estimación que la Secretaría de Hacienda había planteado para 2026 en los Precriterios de Política Económica, aunque aquella proyección consideraba producción de Pemex con socios, condensados y producción privada.

Se procesan más de 1.5 millones de barriles diarios

De acuerdo con las cifras presentadas por Sheinbaum, el Sistema Nacional de Refinación procesa actualmente más de 1.5 millones de barriles diarios.

El dato forma parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la capacidad de transformación del petróleo dentro del país y reducir la exposición a las condiciones internacionales del mercado de combustibles.

En este contexto, Dos Bocas ocupa un lugar central en el discurso energético de la actual administración, particularmente ante un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos y movimientos en los precios del petróleo y sus derivados.

Gasolina y diésel mantienen sus precios, afirma

La presidenta sostuvo que los precios de los principales combustibles se han mantenido, pese a las presiones internacionales.

Además, informó que 24 productos de la canasta básica disminuyeron su precio 12% en términos reales, como parte de las medidas económicas implementadas por su administración.

El comportamiento de los combustibles representa uno de los elementos que el Gobierno federal utiliza para evaluar el impacto de su política energética y económica sobre los consumidores.

Nuevas inversiones en Pemex y CFE

Durante el mensaje también se anunciaron nuevos proyectos de infraestructura para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de ampliaciones en la red de gasoductos y proyectos de generación eléctrica.

Uno de los objetivos planteados por la administración federal es incorporar 32 mil megawatts adicionales al Sistema Interconectado Nacional al finalizar el sexenio.

Al mismo tiempo, el Gobierno busca elevar la participación de las energías renovables del 24% al 38%.

Como parte de esta estrategia fueron aprobados 38 proyectos de generación eléctrica mediante inversión mixta, que en conjunto aportarían 8 mil 25 megawatts de capacidad de generación y más de 2 mil 500 megawatts de almacenamiento.

La inversión anunciada para estos proyectos asciende a 10 mil 600 millones de dólares.